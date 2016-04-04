美国克利夫兰联储总裁梅斯特不希望等太久才升息

路透纽约4月1日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周五表示，由于经济表现活络，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年仍应该逐步升息；尽管她在上月的决议中支持维持政策不变，但她解释称她不希望等太久才升息。

梅斯特暗示她准备支持近期升息，但她称她未反对3月政策决定的原因是第一季经济数据“有限”。

她称，虽然美联储政策时程“尚未落后”，但12月升息0.25个百分点后的跟进行动有等待过久的风险。

“等到所有数据都都正确地显示齐全了，意味着等待过久，就会存在未来得要更加积极升息的风险，会对经济造成负面冲击，”梅斯特对纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)表示。

“经济显示出相当活络...前景及其相关风险可能支持今年逐渐降低政策宽松程度，”梅斯特称，她虽然看起来立场强硬，但在政策上持务实态度。

美联储12月进行10年来首次升息之后，两周前的会议上决定维持政策不变，因面临海外经济放缓及年初市场动荡等问题。下次政策会议将于4月26-27日召开，再下一次则是6月14-15日。

梅斯特表示，自12月以来，她已经小幅下调对今年升息次数的预期，但她并未明确说出预计升息几次。她在1月接受路透访问时表示，她支持2016年四度升息。

近期诸多迹象显示通胀回温，且劳动市场强劲，包括3月非农就业表现良好等等，已然激励梅斯特及她的一些同僚预测可能不久后就升息。不过本周稍早美联储主席叶伦评论态度审慎，称美国经济面临诸多风险，推迟了升息时点预期。

上月公布的美联储官员预估暗示，今年将会有两次升息。

梅斯特表示，她已经下调长期经济成长及失业的预期。她预期今年经济成长率介于2.25-2.5%。梅斯特是今年联邦公开市场委员会(FOMC)10位具有投票权的委员之一。

“尽管金融市场剧烈波动、油价下跌使得能源行业痛苦不堪、且海外经济成长相对疲软，但美国经济已经证明其活力旺盛。(完)