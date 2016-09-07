焦点：美国旧金山联储总裁呼吁升息 建议提高通胀目标

路透里诺9月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高官周二称，由于经济目前处于充分就业状态，联储2%的通胀目标也“近在咫尺”，美国升息是合理的。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表演讲后向记者称，“升息”是美联储9月20-21日召开的下次会议的“议题”，并表示他支持升息“宜早不宜迟”。

但他表示自己并不一定提倡在下次会议上升息。

“何时以及是否升息，将取决于我们看到的(数据)，”他称，并表示自己尚未权衡显示服务业放缓的最新数据的影响。

最近几周美联储官员寻求使今年升息的预期重燃，此前由于中国和欧洲增长放缓，升息计划一延再延。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。交易商对于美联储今年是否再升息一次看法不一。

威廉姆斯预测，一旦重启升息，将是“美国历史上最为平缓的”一次升息路径。

他表示，现在预期的升息速度较一年前更缓慢，主要因为他认为，生产率增长较低以及人口老龄化已经使美国经济的潜在年增长率降至仅为1.5%-1.75%。

他说，如果这样的话，这意味着利率最终只能升至3%。

“这将使我们在经济陷入衰退的情况下，没有太大的降息空间，”他向记者表示，“争取更大缓冲的途径之一是将通胀率目标定为3%，或再高一点儿。”

美联储自2012年以来就明确地将通胀率目标定在2%，威廉姆斯指出，一些决策者和经济学家坚决反对提高通胀目标。

但威廉姆斯周四表示，1970年代对抗高通胀之战已经结束，现在低通胀已成为全球最大的问题。他还说，3%甚至4%的通胀率也不是那么高。

“2%的通胀率并不是永恒不变的，”威廉姆斯说。

威廉姆斯还说，美联储也可以放弃通胀目标，改以名义国民经济产出作为目标。(完)