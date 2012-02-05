美国圣路易斯联储总裁称不必继续放宽政策--彭博

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透华盛顿2月3日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济动能在增加,令美联储不必进一步扩大公债购买计划.
"经济面消息和经济数据意外良好,其中包括今日的数据,"布拉德在接受彭博采访时表示."我需要看到经济严重恶化,且面临通缩或通胀远低於目标的威胁,才会考虑美联储采取更多刺激举措或量化宽松举措."
美国政府当日稍早公布数据显示,1月非农就业岗位增加24.3万,失业率降至近三年低点8.3%.
布拉德今年在美联储公开市场委员会(FOMC)没有投票权,外界认为其是决策中间派.
布拉德表示,目前的经济形势与美联储在2010年末推出公债购买计划时不同.当时通胀率很低,决策者担心经济陷入危险的通缩循环,但现在情况并非如此.
"通胀率下降,但至少目前还高於我们2%的通胀目标,"他说."我们将观察形势发展.但整体来说我对经济的看法比较乐观.我的确认为2011年底以来经济获得动能."(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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