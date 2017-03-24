焦点：美联储一些决策者希望今年稍晚开始缩减资产负债表规模

资料图片：2011年9月，在首尔一家银行拍摄的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透旧金山3月23日 - 随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)就如何缩减多年来大规模购债举措导致的庞大资产负债表展开讨论，一些决策者公开呼吁采取行动，两位官员表示今年稍晚应允许缩减资产负债表规模。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四对华尔街日报表示，他希望在今年年底开始缩减美联储规模达4.5万亿(兆)美元的资产负债表，届时美国短期利率料高于1%。

本周稍早，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示，她赞成今年采取措施缩减资产负债表。

梅斯特的观点经常不属于美联储主流看法，她去年曾两度持异议支持收紧政策。威廉姆斯则被视为接近美联储主席叶伦，叶伦曾担任旧金山联储总裁。

因此从两者的评论无法看出美联储可能采行的路径。

“与联邦基金利率一样，资产负债表的调整也将取决于数据情况，”DRW Holdings分析师Lou Brien表示，“我认为他们是要再三提及这一设想，这样一来当最终采取行动时，造成的动荡会小一点。”

美联储主席叶伦本人尚未表现出任何急迫感。联储表示希望只以渐进的方式移除宽松，另外缩减资产负债表、而非像联储当前的作法那样扩大资产负债规模，或将推升长期借贷成本。

在上周宣布三个月内第二度调升短期利率后的记者会上，叶伦表示他与联储同僚讨论了“最终”要进行的缩表，但未达成任何决定。

纽约联邦储备银行的最新调查结果显示，华尔街银行预期美联储购债政策在2018年中期以前不会有变化。

不过，高盛的经济学家在近期报告中预期，美联储会在12月公布一份缩减购债的计划。

达拉斯联邦储备银行的发言人本周告诉路透，“不急于”确定资产负债表方面的政策，这并没有确切代表该行总裁柯普朗的观点。一旦美联储发布计划，“我们应该会立即行动，不会拖很久，”柯普朗在接受路透采访时说。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周四称，没有理由迟迟不公开资产负债表规模的计划细节。

对达拉斯联储总裁柯普朗的采访：here

美联储鹰派鸽派对比图表：tmsnrt.rs/2d4Mta4

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