美联储在下周政策会议上料按兵不动

路透华盛顿10月18日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)在下周的政策会议上可能不会推出新举措,而将选择对上个月采取重大行动的影响进行评估,在11月6日大选之前的最後一次会议上保持低姿态.

自美联储9月宣布第三轮购债计划以来,经济数据得到改善,但失业率仍处在7.8%高位,使得美联储没理由撤回其激进的经济刺激措施.

"美联储或许希望下周不必开会,"德意志证券首席国际分析师Torsten Slok表示,"首先,会议就在大选之前.其次,他们刚刚在最近一次会议上大举行动过.他们现在希望稍事喘息并监测经济的回应."

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将於下周二起召开为期两日的会议,并计划在周三1815GMT左右就政策审议发表声明.

美联储在9月召开的上次会议上宣布,将每月买入400亿美元抵押贷款债券,直到美国就业市场前景持续改善.其表示即便在复苏增强以後,宽松货币政策"在相当一段时间内"都是适宜的.

美联储下次会议召开距离总统和国会选举只有两周时间,最新出台的这些措施使其这次可以按兵不动,避免给人留下其试图帮助某一方的印象.

美联储上次会议过後,政府报告显示失业率下降,零售销售表现强劲.消费者信心和楼市活动亦回升,不过企业方面传出的讯号仍是好坏不一.

通胀前景也未恶化.联储9月宣布措施後,以10年期通胀保值债券较可比公债利差来衡量的通胀预期指标旋即上升,但随後回落.目前该利差报约2.5个百分点,距联储2%的通胀目标不远.

虽然美联储周三的声明不大可能令人感到意外,但官员们仍有很多要思考的地方.

"我认为还没有完,不管是资产购买政策的调整,还是同外界的沟通策略,"摩根大通分析师Michael Feroli说."这些事情都还悬而未决,没有定论."(完)

--编译 王翔琼/艾茂林;审校 孙茉莉

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