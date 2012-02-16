美联储部分委员认为不久後需购买更多债券来支撑经济--会议记录

* 部分美联储委员认为需购买更多债券

* 其他委员则认为只有经济恶化时才需购买更多资产

* 除一位委员外所有人都预计出售资产前应先加息

路透华盛顿2月15日电---美国联邦储备委员会(美联储)一些委员在1月会议上认为,不久就会需要推出新一轮债券购买计划,以支撑美国经济.其他委员则保留看法,等待更多数据出炉.

美联储周三公布的1月24-25日会议记录显示,认为不久後需要购买更多资产的委员,指称这是因为失业率居高不下,而通胀压力不大.

记录称,另有一些委员则认为,只有在经济复苏失去动能,或通胀下滑时,才需要购买更多债券.

道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示,"(美联储)仍很有可能决定为经济复苏提供更多的宽松举措.美联储强调了促使其采取进一步行动的门槛仍然非常低."

除一名委员外其他委员都认为,美联储需要退出极度宽松的货币政策时,应先加息再出售债券.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,他认为美联储在开始加息前,应先缩减其膨胀後的资产负债表.

1月会议结束时,美联储称或将维持接近零的利率水准至少到2014年底.美联储主席贝南克对近期经济好转迹象表达了谨慎情绪,并敞开进一步购买债券以提振经济成长的大门.

美联储会後同样公布了一份政策声明,设定通胀目标为2%.会议记录显示,美联储理事塔鲁洛并不支持声明,他对这是否能够改善沟通表示怀疑.

会後的数据都持续显示经济成长意外强劲.雇主1月增加24.3万个岗位,失业率跌至8.3%.

美联储2008年12月将利率降至近零水平,还买入2.3万亿(兆)美元公债和抵押贷款相关债券,旨在提振衰退中的经济.

上次会後,美联储官员对合适的政策路线表达了不同观点.有些官员呼吁进一步放宽政策来刺激经济成长;而另一些官员则指出有迹象显示动能增加,并警告美联储不应在收紧经济条件上耽搁太久.

市场对会议记录无甚反应.欧元兑美元跌幅扩大,因GDP预估可能会被下调.

记录显示,是否需要阐明利率在极低水平应持续多久的问题引起决策者的争论.有人认为公布每位决策者对首次收紧政策时间和加息步幅的预估已足够,而也有人认为对於美联储政策制定委员会而言,重要的是给出有关利率在极低水平维持多久的正式决议.

尽管美联储会议时经济前景正在改善,决策者对经济迅速复苏的前景多少有点悲观.他们认为在各种因素中,欧洲经济动荡、经济成长放缓和美国楼市疲软,都是束缚美国经济成长步伐的因素.

--编译 侯向明/梁睿雪;审校 程琳/张荻

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