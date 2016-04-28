美联储按兵不动 暗示因经济放缓而不急于升息

美国联邦储备委员会周三决定维持利率不变，但保留6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。联储在会后声明中称将继续密切关注通胀指标，以及全球经济和金融形势发展。美国将于周四公布首季GDP初估数据，路透调查中分析师预计GDP增长年率为0.7%，去年第四季为1.4%。路透