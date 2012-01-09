调查：多数初级交易商预计美联储今年再推大规模经济刺激计划

路透纽约1月6日电---路透调查显示,多数华尔街分析师相信,美国联邦储备理事会(美联储,FED)今年将推出又一轮大规模经济刺激计划,而失业率将维持在8%以上,即便周五的数据指向就业市场得到改善.

17家初级交易商中的11家称,预计美联储将推出更多量化宽松,一家称这类措施有可能.初级交易商是与美联储有直接业务往来的大型金融机构.

作出答复的12家交易商中的11家称,美联储会根据未来的量化宽松计划购买抵押支持证券(MBS).在12月13日进行的类似调查中,17家交易商中有10家预计美联储进一步购进MBS.

16家交易商中有五家称,美联储还会在这类计划中买入美国公债.

预计联储也不会长期等待,作出答复的11家交易商皆表示他们预计会在今年开始更多量化宽松.

"虽然今日的非农就业以及最近几周的数据继续显示改善迹象,但美联储的政策仍将保持非常宽松,"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称.

10家交易商的预估中值显示,下一轮量化宽松的规模料为5,250亿美元.

调查亦显示,多数初级交易商的分析师预计今年美国失业率不会降到8%以下.此次调查是在周五政府非农就业报告公布後进行的,报告显示12月就业加速增长,失业率降至8.5%的近三年低点.

虽然12月的非农就业数据提供了一些就业市场改善的希望,但17家初级交易商中的16家预计2012年失业率不会跌破8%,七家交易商称预计直到2013年之後失业率都不会低於8%.

此外,17家初级交易商中的六家称,美联储可能在未来一年采用具体的通胀和失业目标,另外三家表示他们相信联储会采取这些目标.而八家交易商称美联储不会采用这些目标.

多数表示美联储可能或必将采用这些目标的交易商强调,这些基准可能运用在通胀方面,而不是失业率.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。