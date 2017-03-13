分析：美联储春来早 货币政策料将回归常态

路透华盛顿3月13日 - 美国家庭的财富创下纪录水准。美国股市近来频创新高。通胀率逼近美国联邦储备委员会(美联储/FED)2.0%的目标水准。包括一度处于困境的欧元区在内，全球经济也避开了陷入新一轮深度滑坡的风险。

美联储主席叶伦周三召开2017年首次记者会时，或许可以宣告胜利，美联储料将在这次会议上升息，从而使货币政策看起来越来越正常化。

3月15日可能进行的升息，将是美联储在四个月内第二次升息，这种升息步伐是2006年美国房地产市场鼎盛时期以来没有过的。若这次会议果真升息，则美联储的目标利率将升至0.75-1.00%，接近2007-2009年金融危机之前目标利率区间的低端。

“你对经济的看法不需要有很复杂或根本性的改变，就能理解为什么可能升息，”约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)教授、前美联储顾问Jon Faust在提到美联储计划时说。

“美联储只想赶快回到常态...除非有实在糟糕的情况出现，否则美联储将会在3月份加息，从而踏上今年进一步加息的轨道。”

周五公布的美国2月份就业数据进一步为加息扫清道路，数据显示2月份美国新增非农就业岗位23.5万个，失业率基本保持在4.7%。

对Faust等人而言，目前的争论焦点是，美联储本周公布新的经济预估时是否甚至会提高对升息的预估。

以往的3月份对叶伦来说都比较痛苦。美联储在2015年和2016年3月份会议上都下调了经济预期，因两年之前通胀预期下挫，而去年标准普尔500指数.SPX暴跌。

一年过去了，全球股市已大幅上涨，即便是日本和欧洲这些拖世界经济后腿的地方看上去也有所好转。欧洲央行总裁德拉吉上周也宣布自己完成了使命，他说“...我们的货币政策是成功的。”

如果说还有甚么不同之处，那么就是市场分析师、经济学家、美联储官员均看好经济增长有更强的可能性，因为美国减税、基建支出将产生影响，股市及房地产价格攀升将帮助家庭财富增加。

至于可支配收入方面，摩根大通分析师Michael Feroli上周指出，截至2016年底时，美国家庭可支配收入净值为92万亿美元，创下历史最高记录。

让美联储更放心的是，市场不仅把今年预计升息的次数调整到与决策者的想法一致，也对升息抱持乐观态度。

一如之前货币政策周期收紧时所见，通常对美联储的动作反应最强烈的是短天期债券收益率，而抵押贷款市场或者其它攸关经济增长的长天期融资工具，反应则较小。

这让美联储稍感宽心，不必太担心会发生类似2013年“缩减购债恐慌(taper tantrum)”时的情况。当时前主席贝南克说联储可能开始缩减购债，就引发了全球债市遭遇抛售。

当美联储官员近几周来均意外站在支持3月升息这边，这种不寻常的直言不讳讯息很容易被接受。投资者预期改变且短期利率上升。

但从短期至长期的整体收益率曲线，却未显现投资者认为美联储变得担心通胀的迹象。

叶伦久已将就业增长视为优先要务，希望薪资将随之增加；与此同时认为若通胀上升过快，美联储总有能力加以抑制。

虽然她近期的评论曾强调物价上涨的风险，但亦仍承诺只会“逐步”升息，宽松政策还会维持好一阵子。

IHS首席分析师Nariman Behravesh指出，最新就业报告或令美联储处于理想状态，能推进其升息计划，因就业持续增加且薪资温和增长。

“我们预计可看到就业增长近期的力道还会持续好一阵子。”Behravesh称，以2.8%的年增幅来看，“虽然...薪资增长...没什么好让人高兴的，但也不会太糟。”(完)