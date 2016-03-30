美国旧金山联储总裁威廉姆斯建议FED留在升息轨道上

路透3月29日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，美国经济仍允许逐渐升息，对全球经济放缓及金融市场动荡产生冲击的担忧有些过度。

“其他国家的经济状况决定不了我们的经济，”威廉姆斯在为新加坡国立大学准备的演讲稿中表示。“我的基本看法是，就留在升息轨道上，不要让评论可能带来的噪音影响我们，致使我们分心。”

美联储在两周前维持指标利率不变，并预测今年将升息两次以表现其谨慎立场，这少于去年12月预计的四次。美联储在12月将利率从近零水平上调，为近10年的首次升息。

但威廉姆斯表示，他预计到2016年底失业率将降至4.5%左右，通胀率将在未来两年内回升至美联储2%的目标水平。威廉姆斯过去几个月一直对美国经济提出较为乐观的评估。

“目前离我希望的水平还有一段路，但近来的情势发展非常令人振奋，令我更加相信我们正处在实现我们的(通胀)目标的道路上，”他说，他提到了油价上升以及美元企稳。

总体而言，美国经济“继续前行，”他说。

在全球经济问题上，威廉姆斯强调有关全球经济增长的预估远谈不上糟糕。

IMF预测今年全球经济增速在3.5%左右，比上一年低出0.5个百分点。

“我认为近期不会有全球性危机，”威廉姆斯称，并表示他仍认为中国能够避免硬着陆。

上周美联储的两位政策制定者暗示，美联储或最早在下月4月26-27日的会议上决定加息。

但周一疲弱的消费支出及通胀数据抑制了投资者对于下次升息时间的押注。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利率期货目前显示，交易商预计美国下个月升息的概率约为12%。

美联储主席叶伦稍晚或许会就美联储最新想法提供更多暗示。她将于1620GMT在纽约发表讲话。

威廉姆斯今年并非美联储利率决策委员会的投票委员，但会参与相关讨论。(完)