市场对美利率政策猜测升温 美联储官员纷纷澄清收紧政策时间

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 叶伦上周讲话让市场惊讶
* 普洛瑟称她的言论没有错
* 费希尔称投资者过分重视美联储官员的言论
路透纽约/旧金山3月25日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层周二纷纷澄清美联储最终会何时收紧货币政策。上周美联储主席叶伦讲话让投资者对这一问题的猜测升温。
上周美联储召开政策会议，称在购债计划结束后，料将在“一段长时间内”维持利率在近零水准，这番言论推动公债下跌，一些分析师也调整了自己的预测。外界普遍认为美联储会在今年稍晚的时候结束购债。
在记者会上有人追问“一段长时间”是多长，叶伦说“可能意味六个月左右或者大概是这个样子”。交易员认为这暗示大约一年后可能加息，早于他们之前的预期。股市和公债市场应声下跌。
费城联储总裁普洛瑟周二在CNBC电视上表示，叶伦的讲话并不像许多人之前猜测的那样是个“错误”，实际上这个时间框架在金融市场中已经有所预期。
普洛瑟对市场反应如此之大感到惊讶，并补充道，现在美联储最好“不要谈论时间框架”。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，他认为首次升息与结束购债之间的时间差可能超过六个月，可能会在明年下半年升息。
“这实际上是最小时间差，不是最大，”他说道。“我认为时间差可能要长于那个水平。”
为扶助经济抵抗2007-2009年经济衰退，美联储自2008年末便开始维持近于零的利率，并在2012年开始实施购债措施。随着经济改善以及失业率下降，美联储正逐渐缩减购债规模。
既然经济复苏势头已经增强，美联储正在促使金融市场为其退出最为宽松的货币政策做好准备。
**直到确信经济复苏稳固才会升息**
美国达拉斯联储总裁费希尔在接受路透采访时，对金融市场过度看重叶伦讲话，以及最新公布的美联储官员对首次升息时间的个人预估，感到有些沮丧。
费希尔表示，虽然美联储必须小心不要等太久才收紧政策，但联储“将会维持指标利率在较低区间，直到我们确定经济复苏已顺利展开。”
据公布的预估值，美联储16名决策者中有13名预计会在明年某个时候收紧政策，预估中值显示到2015年底前利率将升至1%。
费希尔暗示他预测明年升息；另一位今年有投票权的鹰派官员普洛瑟认为，美联储应在2015年底前把利率上调至3%，2016年底前上调至4%。
这样的预估使普洛瑟成为立场最强硬的委员，他在对经济复苏感到乐观的同时，也对目前的宽松政策持谨慎态度。
其他委员中无人认为最早到2015年底前利率应该高于2.25%。除一名委员外，所有委员都预计2016年底时利率不会高于3.5%。
费希尔称，数年来央行一直在释出“廉价和充足的资金”，现在投资者有必要重新考虑利率将在何时上升。
“当然，市场会担心何时撤掉保护伞，撤掉的速度会有多快。这是人性本能，”他说。“但现在他们的生活将要变得更复杂一点；实际上他们不能再不劳而获。”(完)
(编译 李爽/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛/郑茵)
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