市场对美利率政策猜测升温 美联储官员纷纷澄清收紧政策时间

* 叶伦上周讲话让市场惊讶

* 普洛瑟称她的言论没有错

* 费希尔称投资者过分重视美联储官员的言论

路透纽约/旧金山3月25日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层周二纷纷澄清美联储最终会何时收紧货币政策。上周美联储主席叶伦讲话让投资者对这一问题的猜测升温。

上周美联储召开政策会议，称在购债计划结束后，料将在“一段长时间内”维持利率在近零水准，这番言论推动公债下跌，一些分析师也调整了自己的预测。外界普遍认为美联储会在今年稍晚的时候结束购债。

在记者会上有人追问“一段长时间”是多长，叶伦说“可能意味六个月左右或者大概是这个样子”。交易员认为这暗示大约一年后可能加息，早于他们之前的预期。股市和公债市场应声下跌。

费城联储总裁普洛瑟周二在CNBC电视上表示，叶伦的讲话并不像许多人之前猜测的那样是个“错误”，实际上这个时间框架在金融市场中已经有所预期。

普洛瑟对市场反应如此之大感到惊讶，并补充道，现在美联储最好“不要谈论时间框架”。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，他认为首次升息与结束购债之间的时间差可能超过六个月，可能会在明年下半年升息。

“这实际上是最小时间差，不是最大，”他说道。“我认为时间差可能要长于那个水平。”

为扶助经济抵抗2007-2009年经济衰退，美联储自2008年末便开始维持近于零的利率，并在2012年开始实施购债措施。随着经济改善以及失业率下降，美联储正逐渐缩减购债规模。

既然经济复苏势头已经增强，美联储正在促使金融市场为其退出最为宽松的货币政策做好准备。

**直到确信经济复苏稳固才会升息**

美国达拉斯联储总裁费希尔在接受路透采访时，对金融市场过度看重叶伦讲话，以及最新公布的美联储官员对首次升息时间的个人预估，感到有些沮丧。

费希尔表示，虽然美联储必须小心不要等太久才收紧政策，但联储“将会维持指标利率在较低区间，直到我们确定经济复苏已顺利展开。”

据公布的预估值，美联储16名决策者中有13名预计会在明年某个时候收紧政策，预估中值显示到2015年底前利率将升至1%。

费希尔暗示他预测明年升息；另一位今年有投票权的鹰派官员普洛瑟认为，美联储应在2015年底前把利率上调至3%，2016年底前上调至4%。

这样的预估使普洛瑟成为立场最强硬的委员，他在对经济复苏感到乐观的同时，也对目前的宽松政策持谨慎态度。

其他委员中无人认为最早到2015年底前利率应该高于2.25%。除一名委员外，所有委员都预计2016年底时利率不会高于3.5%。

费希尔称，数年来央行一直在释出“廉价和充足的资金”，现在投资者有必要重新考虑利率将在何时上升。

“当然，市场会担心何时撤掉保护伞，撤掉的速度会有多快。这是人性本能，”他说。“但现在他们的生活将要变得更复杂一点；实际上他们不能再不劳而获。”(完)

(编译 李爽/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛/郑茵)

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