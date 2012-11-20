美联储欲提高政策透明度 但潜藏陷阱重重

* 美联储官员将经济门槛视为政策指引

* 这些门槛将暗示何时接近做出加息决定

* 关键在於如何让高度敏感的市场作出恰当反应

记者 Jonathan Spicer

路透纽约11月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员想告诉世界什麽将促使他们最终扭转持续四年的宽松政策,但有些事情却使他们忧虑重重,夜不能寐.

对来说美联储,最害怕出现的噩梦般情形就是:当失业率小步迈向官员设定的目标水平时,焦虑不安的投资者会推高美国公债收益率(殖利率)并抛售股票,这事实上收紧了财政状况,并在美联储准备行动之前破坏了货币政策.

美联储担心的是,当经济终於开始回升时,上述情况可能会阻碍美国经济自大衰退中缓慢复苏.美联储正小心翼翼地筹划如何防止这样的沟通噩梦成真.

这些忧虑拖慢了美联储19位委员就所谓的门槛达成一致的进程.这些门槛是诸如具体的失业率和通胀率等数据,将暗示美联储可能将在何时开始把利率自近零水平上调.

许多官员都希望采用这些门槛,影响力颇大的美联储副主席叶伦本周亦表示她极力支持这麽做,这些都表明此计划基本上势在必行.

这一规定可能要取决於数项经济信息,例如美国求职者人数.若采用该规定,将成为迈向贝南克提高美联储透明度目标的最新举措.

但关键在於如何让高度敏感的市场作出恰当反应.

尽管美联储的目的是告知市场其超宽松政策将维持多久,但若投资者将这些有条件的门槛解读为自动触发,或者美联储企图抢先收紧政策的话,效果可能适得其反.

"激进的交易商完全支持美联储迈向这个方向,因为这会让资金落入他们的口袋中."纽约经纪商Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds表示.

"如果你给予他们提前列出的一些具体规定,对冲基金将先发制人,"他称.

诚然,投资者一直试图预测货币政策的调整情况.市场也的确需要作出反应才能使这些政策发挥效用.但随着美联储测试以新的方式来解释其前所未有的宽松举措,如果沟通规则过於精确,可能造成麻烦.

美联储官员充分意识到这个威胁,花费数月做准备,试图说服投资者无论美联储采用何种规定,都将是可信且有益的,但也不会一成不变.

他们也有可能完全放弃这个构想.

**谨慎行事**

相关门槛将替代美联储将低利率维持到2015年中的表态.很多美联储官员及外部分析师不喜欢这个日历期限,因为这看来死板或牵强,可能被误解为是一种承诺.

上周,美联储副主席叶伦在暗指未来的这些挑战时强调,触及指标门槛并不会自动引发升息.她说,升息决策需要美联储委员的进一步审议.叶伦在2014年接替伯南克职位的竞争中处於领先.

但不是人人都相信,这样的讯息能够准确无误地传达.

费城联储总裁普洛瑟说,指标门槛可能会被误读为长期政策目标."我担心这会让人更困惑,而不是更明白."他在周四表示.

普洛瑟今年1月提出一些类似的担忧,当时美联储在沟通事宜上的最新调整令一些投资者感到困惑.

那一次,美联储在结束政策会议後宣布,拟将低利率维持到2014年底,数小时後并首次发布了一张利率预估图表,显示超过三分之一的联储决策者预计利率会在2014年之前调升.

这些相互矛盾的信息冲击了债市,此事也许会让美联储在考虑改善沟通的新途径时更加谨慎.

**与预期的博弈**

美国10月失业率高达7.9%,而通胀率则略低於美联储2%的通胀目标.

失业率背後有很多影响因素,从薪资、人口到政府支出等等都是.通胀率也同样"充满杂音",如果这些门槛被视作简单生硬的工具,那将会造成问题.

比如说,失业率的下降可能不会让美联储感到满意,因为很多美国人正大举离开劳动力队伍,过去18个月间有些时候是这种情况.

但对於预计美联储将信守承诺、在这些门槛接近时调高短期利率的投资者而言,这些重要的微妙之处可能无关紧要.

"市场价格将开始反应多次升息,然後收益率曲线将趋陡不少,股市将下滑,许多好事情将难以成就,"纽约对冲基金Goose Hollow Alpha Advisors合伙人Krishna Kumar称.

"这成为了一场预估游戏,"他并称.

在最近几次美联储会议上,关於门槛的谈论升温.

根据美联储会议记录,上月官员们就采取量化门槛与更定性描述其想法的两种做法进行评估,最终"许多实际问题"没有得到解决,贝南克要求下属就提议做更多研究.

美联储内部研商气氛审慎,但这并未阻止一些联储人士公开发表其看法.

去年,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯提出了7%的失业率和不超过3%通胀率的门槛.过去几个月中,另有两位地区联储总裁提出了自己的计划.

伯南克没有参与其中,尽管在周二纽约演讲中他可能就他的立场给出暗示.美联储12月11-12日政策会议之後,他还将举行一场新闻发布会,但要得出最终结论可能为时尚早.

"其沟通策略可能还要几个月时间,"摩根大通首席美国分析师Michael Feroli称.同时他表示,美联储可能将持续教育市场如何解读上述门槛.(完)

--编译 许娜/王翔琼/隋芬/石冠兰; 审校 艾茂林/丁琦/张明钧

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