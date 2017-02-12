特朗普执政下美国财政政策充满巨大的不确定性--FED副主席

路透英国考文垂2月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，在特朗普执政下美国财政政策充满巨大的不确定性，但美联储将严守创造充分业和通胀率达到2%的目标。

费舍尔周六在Warwick经济峰会上表示，他认为多德-弗兰克金融监管整体来看将不会被取消，而且他希望对银行的资本要求不会被大幅降低。

“未来究竟会发生什么事，有相当大的不确定性，我认为没有人心知肚明。决定财政政策的过程牵扯到政府和国会双方，”费舍尔在答覆问题时表示。

“此刻我们将严格履行法定责任，即保持充分就业及让通胀率达到2%。”

他并称，多德-弗兰克金融监管法规将不会被取消，不过或许会有一些调整。

他称，“大幅降低资本要求将会减低金融体系的安全性。我当然希望这种情况不会发生。”

费舍尔并提及，对多德-弗兰克金融监管法规的调整可能包括减少对社区银行的要求。(完)