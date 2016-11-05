美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称将会以“非常”渐进的方式加息

路透奥兰多11月4日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，10月美国就业增长“稳健”，反映出经济继续向联储设定的货币政策目标稳步迈进。市场预计，美联储可能在12月升息。

洛克哈特称，10月就业报告“令人满意，就业增长步伐仍然稳定。”

在全美不动产协会(NAR)的一次会议上所作的有讲稿的讲话中，洛克哈特并没有提及下月加息的可能性。他表示，未来两年经济将继续保持在2%左右的温和增长轨道上，联储将以“非常”渐进的方式加息。

洛克哈特表示，“我预计未来两年将是一个非常渐进的升息环境...我认为在较长时间内，利率不会按照预先设定好的收紧步伐上调，经济表现不支持我们这么做，至少现在是如此，”洛克哈特表示。

他称，因为联储预计美国的中性利率已经下降，楼市和房地产行业人士不应该将当前的收紧周期看做是“不详的预兆”。

联邦基金利率和其它利率都可能保持在历史平均水平之下，总体来看，房地产行业应该受益，因“千禧一代”放弃观望开始购房。他称，升息是基于经济持续增长，失业率低，以及薪资可能增长，这些都会支持民众购房。

“当利率环境到达一个稳定的阶段，以历来水平衡量，抵押贷款利率应该仍处于较低的、可负担的水平，”他称。(完)