美国经济增长乏力 美联储降息机率升高--渣打

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透台北3月15日 - 渣打银行周二表示，全球主要央行货币政策分歧的现象将很快走到尽头，因对美国今年经济增长消极看待，美联储下一步很有可能加入宽松的队伍。
渣打银行亚洲区宏观经济研究主管马德威在台北举行的一场记者会中称，美国人口成长放缓，来到1937年以来最低。工作人口减少，劳动参与为1970年以来最低，劳动生产率也是30年来最低。在信贷、就业均已来到高峰下，FOMC升息的时点来得太晚。
＂劳动生产力要有根本改善，需要像蒸汽机、网路科技的出现，但目前没看到改变。＂他说。
渣打银行外汇策略师张敬勤认为，美元指数自2011年以来已上涨20%，美元走强等于帮美国加息，让美联储加息空间受限。此外，油价与美元呈反比走势，在油价已经见底，未来向上的趋势引领下，将限制美元走强。
＂上半年美元还有走强空间，但下半年若美国降息、油价上行，就会看到美元回落。＂张敬勤说。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
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