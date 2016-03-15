美国经济增长乏力 美联储降息机率升高--渣打

路透台北3月15日 - 渣打银行周二表示，全球主要央行货币政策分歧的现象将很快走到尽头，因对美国今年经济增长消极看待，美联储下一步很有可能加入宽松的队伍。

渣打银行亚洲区宏观经济研究主管马德威在台北举行的一场记者会中称，美国人口成长放缓，来到1937年以来最低。工作人口减少，劳动参与为1970年以来最低，劳动生产率也是30年来最低。在信贷、就业均已来到高峰下，FOMC升息的时点来得太晚。

＂劳动生产力要有根本改善，需要像蒸汽机、网路科技的出现，但目前没看到改变。＂他说。

渣打银行外汇策略师张敬勤认为，美元指数自2011年以来已上涨20%，美元走强等于帮美国加息，让美联储加息空间受限。此外，油价与美元呈反比走势，在油价已经见底，未来向上的趋势引领下，将限制美元走强。

＂上半年美元还有走强空间，但下半年若美国降息、油价上行，就会看到美元回落。＂张敬勤说。(完)