投资者对美联储升息态度趋淡定 担忧程度两年最低--调查

路透伦敦11月3日 - 周二公布的一项投资者调查显示，投资者认为美国升息对金融市场的风险为两年最低，目前看来中国经济增长放缓更令人担忧。

巴克莱称，这说明市场对即将到来的升息越来越坦然。

巴克莱对全球651名投资者展开的调查显示，仅有7%的投资者称美国政策“正常化”是明年最大的风险，两年前这一比例为40%。

“投资者承认美联储升息近期来讲对市场不利，但仅10%认为对风险资产会有长期影响，”巴克莱称。

五分之一的受访者称，美联储首次升息对于所谓的“风险”资产是有利的，比如股票和新兴市场。新兴市场投资者对于美联储升息最不淡定。

超过三分之一(36%)的受访者称，未来12个月市场最大的风险因素是中国经济增长放缓。

即便是在今年夏季股市大跌之后，只有8%的投资者称新兴市场资产价格较低；其余受访者中，有一半人认为资产仍较昂贵，另外一半认为价格比较合理。

有20%的受访者认为，未来12个月的第二大风险因素是发达经济体增长疲弱，特别是美国。

但同时投资者还称，经济上行方面最大的惊喜可能将来自全球最大的两个经济区--欧元区(几乎占40%)和美国(30%)。

75%的受访者称，未来12-24个月市场面临通货紧缩的风险超过通货膨胀；这是过去两年来通缩忧虑仅仅第二次被提升到如此高度。(完)