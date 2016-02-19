美联储下次调整利率时加息的可能性大于降息--调查

据纽约联储周四公布对初级交易商调查显示，美国联邦储备委员会下次调整政策加息的可能性比降息大，不过未来两年恢复零利率的可能性在上升。调查显示，初级交易商认为美联储下次调整政策时加息的机率约为75%，略超一半的人预计美联储会在3月的会议上加息。路透对分析师进行的另一份调查显示今年可能有两次加息，利率期货市场则显示预期有一次加息。路透