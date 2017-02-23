焦点：美联储理事鲍威尔表示将逐步升息 但未明示下月是否行动

路透纽约2月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周三表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。

他表示，联储在近几年保持耐心并维持利率在低点，实为明智之举。从他的讲话中，看不出联储是否最早下月就会收紧政策。

“不过在我看来，目前风险更加平衡。展望未来，我认为只要经济表现继续大致符合预期，逐步收紧政策是比较合适的，”鲍威尔对纽约预测者俱乐部(Forecasters Club)说。他对于美联储政策拥有永久投票权，其立场被认为是中间派。

美联储在过去两年各升息一次。但决策者预计今年将会加快升息速度，因失业率已经降至4.8%，料将推升通胀，同时美国总统特朗普以及共和党控制的国会料将采取减税和增加财政支出的措施。

美联储官员去年12月时的预估中值显示，他们认为2017年大致会升息三次。

鲍威尔强调，需要通过财政政策鼓励美国民众参与就业市场并刺激基础设施投资。鲍威尔的任期将在2028年结束，可能是现任美联储理事中最晚卸任的。

他预测经济仍将“基本沿着当前路径”前行，即增长率约为2%，失业率将跌破目前的平衡水准并保持“一段时间”。他表示，这一情形令人满意，并不说明美联储的政策“落后于形势”。

他还预期通胀率将在未来几年内达到美联储2%的目标。

“我们似乎已接近达成就业目标和通胀目标，”鲍威尔称，并补充道美国经济在衰退后的表现要好于多数发达国家。

尽管近几周有几位美联储官员强调很有可能在3月中升息，但投资者依然感到怀疑。利率期货交易商认为下月升息的机率约为22%，低于上周的27%，当时美联储主席叶伦表示，有可能在接下来的某次会议中升息。

目前共和党议员将藉由把美联储决策与单一数学政策规定挂勾，以加强对联储政策决定的控制与监督的威胁升高。鲍威尔对此重申反对立场。

“并没有任何共识认定某一项规则是最好的，而让联邦公开市场委员会(FOMC)挑选并呆板地遵循某项规则、同时排除其他选项就更不会令人满意了，”鲍威尔表示。(完)