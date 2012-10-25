伯南克或不谋求第三届任期--纽约时报

据《纽约时报》报道称，美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克曾对密友表示，即便奥巴马赢得11月6日总统大选，他可能也不会接受第三个任期。共和党总统候选人罗姆尼已表示如赢得大选，将不会寻求让伯南克连任。伯南克作为美联储主席的任期截至2014年1月。路透