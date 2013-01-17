达拉斯联储总裁：应拆分“大到不能倒”的银行

路透华盛顿1月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)一位高级官员周三表示,美国当局应拆分国内大型银行,以规避这些"大到不能倒"的机构带来的风险,并防止当他们再陷入困境时,又迫使普通民众承担提供救助的代价.

"我们建议把大到不能倒的金融机构重组成数个企业实体,"达拉斯联储总裁费希尔为参加全国记者俱乐部活动准备的讲稿中称.

2007-2009年金融危机之后,议员们通过了多德-弗兰克法案,对金融监管进行全面改革.

但批评人士称,多德-弗兰克法案并不够,包括费希尔在内的几位美联储官员希望拆分大型银行.美联储理事塔鲁洛10月时指出,国会可能考虑制定新的法规,对大型银行占美国国内生产总值的比重进行限制.

费希尔指出,美联储只应保护这些大型银行核心的商业贷款业务运作.费希尔把美国楼市的大量坏账归咎于这些银行巨头,而楼市坏账正是这轮金融危机的根源,并导致花费纳税人资金的行业救助行动.

他将12家资产超过2,500亿美元的"超大型银行"定为大到不能倒.

"只有商业贷款业务,而不是附属公司或母公司,才能从联邦存款保险体制构成的安全网中获益,才有权获得美联储贴现窗口的资金,"他说.

美联储的贴现窗口,是那些不愿或不能在公开市场中借款的合格银行一个获得紧急流动性的来源.不过他们要为此支付较高的利率.

费希尔说,银行的其它业务被排除在政府支持的范围之外,任何与上述其它业务有往来的人都要签署一份正式的免责书.

作为一种体质警告,它将说明如果他们的合约对家遇到问题,将不会得到联邦存款保险或其它公共部门资金的救援.

费希尔列出的12家"超大银行"资产总规模占到美国银行业资产总规模的69%,但在美国5,600家银行中,他们只是其中的0.2%.

"这12家机构...是大到不能倒银行的候选,因为一旦其中一家或一家以上的银行出现问题,就可能给金融系统和经济带来风险,"他说.

费希尔并未说出全部12家银行的名字,但展示的一张幻灯片中包括美国前五大银行的名字,即摩根大通(JPM.N),美国银行(BAC.N),高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N),花旗集团(Citigroup)(C.N)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N).

相反的,美国5,500家资产规模小于100亿美元的社区银行,以及大约70家资产规模介于100亿到2,500亿美元间的稍大型地区银行并不会构成这么大的威胁.此前当这些银行陷入困境时,监管机构会直接令其关闭.

费希尔称,被视为太大而不能倒的大型银行实际上享受着"不正当的"补贴,因为债权人向他们出借资金的利率,要低于向那些规模较小,监管更完善且风险更低的银行索取的利率.他认为在危机过后,这种情况进一步恶化.

费希尔承认,这些大型银行不太可能自愿重组,因此他设想可以采取联邦行动.大型银行对两党议员都曾提供慷慨资助,且砸下重金在政府中开展游说.

"补贴一旦发出就很难再收回了,"费希尔说."所以看起来我们可能需要一个助推力,尽可能少的使用政府干预来调整激励措施,重建一个新的竞争格局和公平的环境."(完)

(编译 李爽/梁睿雪/王湄;审校 徐文焰/王洋)

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