美联储两位决策者暗示央行将渐进地升息

路透佛州奥兰多/墨西哥城11月4日 - 美联储的两位决策者周五表示，美国10月就业增长显示出继续朝美联储目标前进的势头，两人都暗示，他们会支持美联储在12月会议上升息。

“就业有动能这点很重要。这对经济的整体动能而言是个良好指标。”亚特兰大联储总裁洛克哈特说。“在我看来，要想12月不采取行动是有个相对较高的门槛的，至少从纯经济角度而言。”洛克哈特今年没有美联储政策委员会的投票权。

达拉斯联储总裁柯普朗在墨西哥城表示，在本周早前的美联储会议上他是支持升息的，9月会议上也如此。“我认为撤销一些宽松举措的理由在加强，”柯普朗说。他今年亦没有美联储政策委员会的投票权。

今年美国的经济增长比预期的要慢许多，不过第三季有所回暖，洛克哈特和柯普朗预测美国经济增长率将为2%，接近分析师认为的潜在经济增长率。

与洛克哈特一样，柯普朗强调，升息将是小幅渐进的，因为像人口老龄化等不利因素在拖经济增长的后腿。

美国政府公布10月就业岗位新增16.1万个，失业率从5%降至4.9%。

在被问及美国大选的影响时，柯普朗拒绝置评。不过他说，他将继续放话支持贸易，以及他之前就三番五次提到过的移民对美国经济持续增长的重要性。共和党候选人特朗普曾表示，他将在美国和墨西哥之间建一道边境墙，禁止某些组织移民美国。(完)