综述：美联储购债规模缩减100亿美元 但强调政策将保持宽松

12月18日，美联储主席伯南克回答记者提问，这是他在离任前计划中的最后一场记者会。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元

* 未来的缩减规模将“审慎考虑”

* 可能在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持在低位

* 此举可能标志着史无前例的刺激政策开始走向终结

路透华盛顿12月18日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三宣布将缩减购债规模，但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。

美联储表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。

美联储此举令许多投资人意外，这是对经济和就业市场前景改善的认可，是历来最大规模的货币政策行动的历史性转折点。

美联储主席伯南克表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他说，可能在“明年末段，而不会在年中”结束。

“经济复苏显然远未完成，”伯南克在记者会上表示。

他说，就今天的决定与美联储副主席叶伦进行了密切协商，“她完全支持我们今天的行动。”伯南克的第二个任期将于明年1月31日结束，叶伦料将继任。

股市最初下跌，但随即在伯南克讲话时反弹并触及日高。同样，美国公债价格亦在跌后反弹。美元兑欧元和日圆走高。

美联储的量化宽松政策帮助美国股市涨至纪录高位，并因投资者预期该政策即将结束而引发外国货币剧烈震荡，新兴市场货币今年初下跌。

“他们终于开始撕掉其贴了很久的创口贴，”对冲基金LibertyView CapitalManagement的总裁Rick Meckler表示。

美联储的资产购买计划导致其债券持有规模达到大约4万亿美元，其缩减过程将伴随有大量的风险，包括利率可能高于目标以及致使投资者丧失信心。

美联储表示，抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。

为防止市场出现剧烈反应从而削弱经济复苏，美联储称，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”，尤其是在通胀预期仍然低于目标的情况下。

美联储自2008年底以来一直维持利率在接近零的水准。

这相较于此前的承诺是一个明显的变化。美联储之前承诺会维持基准信贷成本稳定，至少到失业率降至6.5%。11月失业率为7.0%，是五年低点。

**一个时代的结束？**

美联储最近一轮量化宽松(QE)，是在15个月前启动的，旨在提振就业和经济成长。美联储第一轮量化宽松则是在2008年金融危机中期启动。

在最新的季度预估中，美联储下调了对未来数年通胀和失业的预估，并承认失业率下降步伐快于预期。美联储目前预计失业率到2014年底时将来到6.3-6.6%区间，而之前的预估区间为6.4-6.8%。

三名决策委员预计首次升息时间在2016年，9月份时只有两名委员这么认为。而美联储17名高级官员中，有12名仍然预计会在2015年首次加息。

美联储资产购买计划引发市场担忧此举可能会推高通胀，或加大难以察觉的资产价格泡沫。即使美联储内部也有一些人担心会产生意外效应。

周三稍早，巴西财长给美联储发了一份请求，希望联储能尽快结束购债，以降低导致新兴经济体紧张不安的市场不确定性。

但一些人亦称赞资产购买计划稳定了经济和银行体系，并避免了具有破坏性的通缩周期。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则反对此次缩减决定，他认为失业率仍然高企，缩减时机不成熟。 (完)

(编译/审校 张涛/侯向明)

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