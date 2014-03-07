美联储官员称促使退出QE步幅改变的门槛颇高

路透华盛顿/纽约/伦敦3月6日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)三位官员周四表示，美国经济前景需要有重大转变，才能让美联储改变缩减购买资产的步幅。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在接受路透采访时表示，即使美国就业增长连续第三个月偏低，也将不足以促使美联储改变计划。

虽然美联储主席叶伦曾表示缩减购债并不是预设路线，但周四这三位美联储官员的言论清晰表明改变缩减购债计划的门槛很高。

这三位官员均表示，即便疲弱的经济数据再持续几个月，也不会促使做出改变。

“我认为，除非经济状况严重恶化，否则缩减购债的计划应该继续。”洛克哈特对路透表示。

洛克哈特补充道，近期经济数据的疲弱可能归因于异常恶劣的天气，并提醒道，可能要到4月甚至是5月，美联储才会对第一季的经济基本状况有个明确的解读。

“有必要给暂停或者甚至重新购买设定一些条件，但我认为这个门槛会非常高，”洛克哈特说。他被视为美联储政策中间派议员。

倾向于鸽派立场的纽约联邦储备银行总裁杜德利对此表示同意。

改变缩减刺激计划的门槛“相当高”，他在华尔街日报主办的一次活动上说。“(要想改变计划)相对于我的预期，前景必须出现实质性的改变。”

在伦敦的一场活动上，鹰派领军人物费城联邦储备银行总裁普洛瑟说，“我们现在处在这个轨道上，而且我们不打算偏离这个轨道，除非一些重大的事情发生。”

参考美联储鸽派-鹰派相关图表，请点选：link.reuters.com/ryq66v

美联储今年开始缩减空前规模的量化宽松措施。这意味着美联储将最终停止购买价值数万亿美元的公债，同时亦将结束隔夜利率为零的局面。

杜德利承认，美国部分地区的严寒天气在2014年初打压了经济活动，但他说难以判断其影响程度，而且是暂时性的影响因素。

“天气在近期将给解读经济数据增加一些困难，”他说。

和杜德利一样，普洛瑟今年在美联储的政策制订委员会中也有投票权。普洛瑟预测，还得再过两个月，美联储才能更清楚地解读经济数据。

这暗示，即使周五的非农就业数据低于预期，叶伦也可能继续推进缩减购债进程，即缩减量化宽松(QE)规模。

路透调查的分析师预测，2月非农就业岗位料增加14.9万个，失业率持平于6.6%。

**内部分歧**

货币政策决策者存在分歧的地方是，美联储何时可能需要升息。

普洛瑟警告称，美联储应该保留加快缩减购债规模的步伐选择，否则可能在经济增强之际落后于形势发展。

“如果经济继续改善，我们会发现自己仍在努力增加宽松，而在这种环境下，历史经验显示政策或许应该背道而驰，”他称。

杜德利则表示，对经济的不利因素可能持续一段时间。他预计美国经济今年增长3%，和普洛瑟预期一样。

“我认为，我们距离需要考虑上调短期利率还有很长一段时间，”杜德利称。他的看法在美联储政策委员会中极具影响力。

根据CME集团芝加哥期货交易所(CBOT)交投情况，美国短期利率期货的交易商预计首次升息将在2015年底的某个时点。

洛克哈特和杜德利都表示，鉴于目前的经济形势，这些预期是合理的。

去年，美联储表示会等到失业率至少降至6.5%之后才考虑升息，现在距离这个失业率门槛只有0.1个百分点。

不过决策者近几个月已经淡化了这一门槛的重要性。分析师担心失业率下滑，一定程度上反映了大量工人退出劳动力大军。

洛克哈特、杜德利和普洛瑟都认为，6.5%的门槛价值不大，需要进行重新考量。(完)

(编译/审校 孙茉莉/侯向明/张涛/朱晓军/戴素萍/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。