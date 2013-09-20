美联储决策让印度获喘息空间 但恐流于志得意满

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
路透孟买9月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定继续推动购买资产计划，让备受打击的印度卢比获得喘息空间，同时也让将在周五检讨政策的印度央行有缩减支持卢比政策的空间。
在货币贬值压力缓解的同时，可能也释出印度危机最坏的状况已过的讯号，对于经济需要进行严厉改革使之对投资人更为友善的必要性，决策人士有可能过于自满而忽略。印度已经开始准备迎接5月的全国大选。
位于新德里的财政部，一些熬夜看电视了解美联储决策的官员松了口气。
此前美联储可能缩减刺激政策的疑虑，引发资金逃离新兴市场，并让印度经济坐困于巨额经常帐及财政赤字之中，而政府推动艰困经济改革的政治意愿低落。随着投资人争相逃离，印度卢比在8月重挫至记录低点，年内下跌约20%。
但之后印度卢比大涨11.4%，受助于印度央行等主管机关祭出的连串紧急措施。
在美联储意外维持每月买债850亿美元计划不变后，印度卢比周四大涨2.6%。
瑞士信贷驻新加坡分析师Robert Prior-Wandesforde表示，“下次缩减购债疑虑冲击市场之前，肯定存在着决策人士采取更为放松的态度的危险。他们应该把这件事情视为2-3个月的缓冲。”
Prior-Wandesforde称，“印度央行不应用此一藉口来放宽银根。卢比只是扳回一个月的跌幅，肯定不能说是强势或稳定。我认为印度央行不会调整指标利率，但语调将会略趋于温和。”
印度财政部首席经济顾问Dipak Dasgupta表示，美联储的决策“大大出人意外”，且是一个“非常有利的决定”。
他说，美联储此举可望让印度短期经济成长率增加0.5个百分点。
“我们有机会在2014年3月前将成长率拉升至6.5%，”他称。6月当季经济成长率为4.4%，创四年来最低。
“这让我们有机会重新思考在可长可久基础下提振成长的各种方法。”
**状态不佳**
印度经济依旧失衡，总理辛格的联合政府软弱无力，在推进像是放宽外资对保险领域的投资，及征收商品和服务税之类的改革，显得能力有限。
近来像是放宽外资对电信和能源行业的投资等改革，外界给予正面评价，但其尚不足以代替对税法和劳动法的重大调整；经济学家认为这两项法律阻碍了印度的发展潜力。
一国外对冲基金经理称，“我担心这在需要进一步改革和谨慎宏观经济政策方面，向印度决策者释出错误的信号。”这位拒绝透露身份的基金经理一直在紧密追踪印度情势。
印度经济增长率从2010年初的两位数下降，通胀上升，企业举步维艰，而且银行资产质量正在恶化。经常帐赤字处于纪录高位，而且该国的信贷评等较垃圾等级仅高出一个级距。
尽管财长齐丹巴南誓言本财年将削减财政赤字，实现其占国内生产总值(GDP)比重降至4.8%的目标，但这几乎没有留下投资促进经济成长的空间。相反，最近国会会议签署的法案是耗资巨大的食品方案。
与此同时，美联储主席伯南克决定维持购债规模不变，引发了油价和金价的大涨，而这正是印度的前两大类进口商品。
这意味着经常帐赤字将再度承压，同时燃料价格上升将加剧通胀水平和补贴费用，从而重压印度财政赤字。
野村分析师Sonal Varma称，“决策者可能感到自满，从而放缓了改革力道。”在美联储周三公布决议后，这位分析师预计今年印度经济仅成长4.2%。
**暂时不动不代表永远不动**
新任印度央行总裁拉詹将于周五发布上任以来的首份货币政策声明。
美联储的政策会议结果出炉后，拉詹可能更倾向于开始撤出一些支撑卢比汇率但打击到信贷的举措。为了等待美联储会议结果，拉詹特地将印度央行会议推迟了两天。
但在美联储宣布政策决定前进行的路透调查显示，多数受访分析师认为，印度央行将维持边际贷款工具(marginal standing facility)利率在10.25%不变。这一隔夜利率被外界普遍视为央行支撑卢比汇率的主要利率工具。
一些分析师称，印度央行更有可能撤回其他一些临时性的卢比支持举措，例如规定银行每天都必须满足99%的现金储备比率要求。这一比例下限从先前的70%上调，若规定放宽或可释出更多信贷资金。
一些印度央行观察人士指出，美联储的决定带来的影响更偏于口头而非行动上。
“印度央行的政策论调将比联储会议出炉之前更加温和。不过因为通胀以及经济面对油价上涨的脆弱性等问题仍存在，我认为不会马上取消最近出台的举措，”巴克莱全球市场部门总经理Anindya Dasgupta说。
印度财政部一名高层官员表示，美联储的决定令人可以松一口气，但指出联储最终还是会开始缩减刺激政策。他称希望在缩减刺激政策行动开始时，印度经济会处于更好的状态。
“经验教训就是要推进改革，改善增长并增强经济实力，”这名官员表示。(完)
(编译 张铭钧/于春红/徐文焰；审校 戴素萍/杜明霞)
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