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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 10:37 BJT

未来六周经济表现将决定美联储是否推QE3

周三美联储未推出新政，但暗示如果未来六周经济仍没有起色，将准备出手。美联储下次政策会议定於9月12-13日举行，业内认为进一步放宽货币政策的迹象清晰可见。今年以来，美联储在五次政策会议中有两次采取措施扶助经济。

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