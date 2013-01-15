美联储无限量购债并不意味着“量化宽松无止境”--官员

路透亚特兰大1月14日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美联储非常规货币刺激举措有其局限性,如果过分使用,可能威胁到市场运转和金融稳定.

洛克哈特表示,央行无限量购买债券并不意味着这项政策不受约束.洛克哈特在政策立场方面属于中立派,倾向于和美联储主席伯南克保持一致.他的这番表态说明央行内部对于购债量化宽松政策的态度日趋谨慎.

"'无限量'并不意味着'没有约束',这项计划并不是说'量化宽松无止境',"他在亚特兰大扶轮社(Rotary Club of Atlanta)发表讲话称.

洛克哈特强调,美国就业市场疲弱仍然是美联储决策者的主要关切,他并呼吁财政当局拿出某种解决预算问题的办法,这样或有助于消除影响企业投资者的不确定性.

"目前就业市场存在大量失业,不充分就业以及放弃寻找工作的情况,让决策者感到十分棘手."洛克哈特说.

不过,洛克哈特仍表示,他认为全球金融体系的稳定并没有迫在眉睫的危险.

他预测美国经济今年成长幅度将会在2-2.5%之间.

"迄今为止,美联储已经做了大量的工作以促进经济复苏,但美联储举措能否持续有效,完全取决于财政政策的不确定性是否消除."他说.

洛克哈特提及最近房屋市场有走强迹象,近期汽车销售势头不错,且美国能源勘探与生产上升,认为这些因素是让人乐观的理由.(完)

(编译 郑茵; 审校 张荻)

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