美联储无限量购债并不意味着“量化宽松无止境”--官员

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透亚特兰大1月14日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美联储非常规货币刺激举措有其局限性,如果过分使用,可能威胁到市场运转和金融稳定.
洛克哈特表示,央行无限量购买债券并不意味着这项政策不受约束.洛克哈特在政策立场方面属于中立派,倾向于和美联储主席伯南克保持一致.他的这番表态说明央行内部对于购债量化宽松政策的态度日趋谨慎.
"'无限量'并不意味着'没有约束',这项计划并不是说'量化宽松无止境',"他在亚特兰大扶轮社(Rotary Club of Atlanta)发表讲话称.
洛克哈特强调,美国就业市场疲弱仍然是美联储决策者的主要关切,他并呼吁财政当局拿出某种解决预算问题的办法,这样或有助于消除影响企业投资者的不确定性.
"目前就业市场存在大量失业,不充分就业以及放弃寻找工作的情况,让决策者感到十分棘手."洛克哈特说.
不过,洛克哈特仍表示,他认为全球金融体系的稳定并没有迫在眉睫的危险.
他预测美国经济今年成长幅度将会在2-2.5%之间.
"迄今为止,美联储已经做了大量的工作以促进经济复苏,但美联储举措能否持续有效,完全取决于财政政策的不确定性是否消除."他说.
洛克哈特提及最近房屋市场有走强迹象,近期汽车销售势头不错,且美国能源勘探与生产上升,认为这些因素是让人乐观的理由.(完)
(编译 郑茵; 审校 张荻)
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