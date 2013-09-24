综述：美联储今年稍晚或减少购债 就业仍为考量重点--官员

资料图片：在纽约劳动部门召开的招聘会上，求职者与招聘方交谈。 REUTERS/Keith Bedford

* 杜德利为量化宽松政策决议辩护，称美联储的目标是在今年稍晚削减刺激规模

* 政府关门威胁迫在眉睫

* 美国有可能丧失其“经济魔力”--洛克哈特

* 费希尔：曾呼吁将每月购债规模削减100亿美元

* 费希尔称白宫在选择下任美联储主席一事上做法失当

路透纽约/旧金山9月23日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国联邦储备委员会(美联储)目前必须继续全力消除美国经济复苏面临的威胁，但应该仍能在今年稍晚减少对经济的支撑力度。

对于美联储上周意外维持购债规模不减的决定，杜德利极力辩护，他在一次讲话中警告称，国会准备讨论出一份避免政府关门并提高国家债务上限的协议，财政方面的不确定性“变得益发紧迫”，

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在纽约另一个活动上也发出警告，称如果国会不设法改变劳动生产率和新增就业岗位下降的趋势，美国有可能失去其“经济魔力”。

在圣安东尼奥，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对记者表示，他力主美联储将每月购债规模降低100亿美元，并警告说，美联储维持政策不变的做法已损害其公信力。

上周美联储决定不缩减每月850亿美元的购债计划，令投资者大为吃惊，激发全球股市大涨。该决定招致外界批评决策者在就业和经济增长形势改善的情况下却临阵退缩，误导了投资者。

但杜德利强调，原因在于最近长期利率大幅上升、税负提高以及今年初开始公共支出下降，而且对债务上限和政府融资的疑虑升温。

“我们必须防止这些负面因素的影响，以更好地实现我们的目标，”杜德利称。他对政策一直持温和立场，且在美联储货币政策委员会具有长期投票权。

上周美联储政策决定公布后，股市和公债上涨，美元则下挫。

很多分析师在琢磨伯南克6月时提出的计划是否变卦。当时伯南克指出，只要美国经济继续改善，美联储计划今年稍晚开始缩减购债，并在2014年中期全面结束量化宽松(QE)计划。

杜德利周一表示，那一框架“仍然非常完整”。他解释道，伯南克6月时没有具体说明会在9月开始缩减QE，而且那还要取决于经济数据的表现。

杜德利说，削减QE必须看最新经济指标表现如何，并称还有两个要求没满足：就业市场改善的迹象，以及对改善将持续的信心。

“我希望看到，能让我对就业市场将持续改善更有信心的经济消息，”杜德利指出。“届时我才会放心地认为削减购债的时机成熟了。”

摩根大通分析师Michael Feroli称，杜德利的讲话在暗示“新的QE调整依据”更加侧重国内生产总值(GDP)成长数据的表现。

杜德利至少从表面上看，是想准备先等国会两党解决完预算问题再说。预算问题有可能导致政府10月1日关闭，国会议员已于本周一开始就此展开辩论。

投资者周一对杜德利的言论做出反应，但原因不同。杜德利暗示量化宽松速度可能在今年稍晚放缓后，股市下跌，且全天维持跌势。但公债价格则上涨，因市场看重杜德利就强烈支持对抗经济阻力的表态。

**就业市场仍为焦点**

美国上月失业率为7.3%，较一年前的8.1%下降。但杜德利认为，目前雇佣、职位空缺、自动离职率和空缺/失业比方面的改善要弱得多，而失业率下降掩盖了这些问题。

改变资产购买计划“需要先评估经济的实际表现，金融形势的发展，这样做对长期展望以及相关风险的影响，”他说。

杜德利偏于宽松立场的讲话似乎是与一些人唱反调。包括美联储内部官员在内的一些人认为，自一年前启动第三轮量化宽松政策以来，整体经济情况取得进展，尽管有时候月度经济数据不佳。

达拉斯联储总裁费希尔长期以来一直对购债计划持反对态度，也是美联储内部对本次会议决定持反对意见的官员之一。

“这次会议上的不作为将增大未来政策制定与执行的不确定性，使人怀疑我们在沟通方面的信誉，”费希尔表示，他在上周美联储会议上对他的同僚这样说到。

“我认为这样的情况真的已经发生，尽管我并不高兴这样说，”费希尔表示。

费希尔表示，对于每月继续购买450亿美元公债和400亿美元抵押贷款支持债券(MBS)，11比1的投票结果并没有反映他及其同事作出的这一“势均力敌而且艰难的”决定。他今年没有在美联储政策委员会的投票权。

他称，他支持的是缩减公债而非MBS的购买规模，因为他发现房地产业出现了一些“回暖”。他认为，购买公债并没有促进企业招聘，但购买MBS有助于房地产业。

属于中间派的亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国就业市场尚未复苏。他今年也没有投票权。

“我们已经取得了很多进步，但美联储在可以宣布实现就业最大化的目标之前，还有一段路要走。”他指的是国会赋予美联储的双重使命：实现就业最大化和保持物价稳定。

洛克哈特未对美联储上周的政策决定具体表态。但他表示，只要“通胀率处于低位并保持稳定”，货币政策就可以通过引导利率以有利水平扶助经济。

但他也明确表示，美联储只能做这么多，余下的要靠其他政府官员出谋划策去改善经济状况。

“美国在丧失它的经济魔力？”洛克哈特问道，“一些证据显示答案是肯定的。”(完)

(编译 郑茵/李爽/朱晓军；审校 白云)

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