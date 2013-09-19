美联储意外维持刺激政策不变 降低经济展望

2013年9月18日，纽约证交所内一名交易员在观看美联储主席伯南克在联储会后召开的记者会。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美联储意外维持每月850亿美元的购债规模不变

* 联储称抵押贷款利率上升和财政政策阻力是原因所在

* 联储未调整为升息设定的数据门槛

* 股市与债市均走升，美元则下滑

路透华盛顿9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示，将暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。

这一决定令金融市场感到意外，市场原本预期联储会小幅缩减购债规模；联储主席伯南克也拒绝就今年稍后放慢购债置评，他原先曾作出这一表示。

“不存在固定的时间表。我确实必须强调这一点，”他在记者会上称。“如果数据证实了我们的基本展望，如果我们对这一展望的信心增强...那么我们可能会在今年稍晚采取行动。”

美联储决定公布后，美股上涨，标普500指数触及纪录高位。美元兑欧元则跌至七个月低点，美国公债价格大幅上扬。金价亦冲高。

“美联储仍十分担心经济整体疲弱形势，宁愿冒着极宽松政策维持太长时间的风险，也不愿提早收紧政策，”太平洋投资管理公司(PIMCO)联席投资总监Mohamed El-Erian表示。

美联储在最近季度展望中调降2013年经济增速至2-2.3%，6月时的预估为2.3-2.6%。对明年经济成长预期调降的幅度甚至更大。

美联储在解释决定维持现有资产购买规模的原因时指出，财政政策收紧及抵押贷款利率上升，令经济承压。

“近几个月财政环境收紧，如果这种趋势持续，可能令经济和就业市场好转速度放慢，”美联储在一份声明中称。

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**经济取得缓慢进展**

然而美联储表示，尽管政府增税并削减预算，经济仍在取得进展。

“考虑到联邦财政紧缩程度，委员会认为自一年前开始实施资产购买计划以来，经济活动和就业市场的改善程度与整体经济潜在力道不断增强的状况相符，”联储表示。

美联储官员明确表示，他们仍在思索到底何时缩减购债规模。

“委员会决定等待更多证据显示经济面取得的进展将可持续，之后再调整购债步伐，”联储补充道。

伯南克在6月曾表示，联储官员料将在今年稍晚开始放慢购债速度，并在2014年中期结束购债，联储预期届时失业率将在7%左右。

伯南克周三发表了承诺力度减弱的声明，称决策者在考虑何时停止购债时，7%的失业率水平并不是他们力争达到的“神奇数字”。

“我们可能今年晚些时候开始(缩减购债)。但即便如此，后续动作将取决于经济表现如何，”伯南克表示。“没有固定的时间表。但我6月所讲的基本框架的确没变。”

只有堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治持有不同意见，称她担心美联储低利率政策会导致金融泡沫。已获提名接任美国副财长一职的美联储理事拉斯金未参加此次会议。

美联储自2008年末以来一直维持利率在近零水准，旨在拉低借款成本的三轮大规模购债计划令资产负债表扩大两倍多，达到逾3.6万亿美元。

美联储重申，只要通胀没有升穿2.5%的风险，至少在失业率降至6.5%以前，都不会开始加息步伐。美国8月失业率为7.3%。

17位决策者中有12位预计要到2015年才会开始上调利率，即便预估显示可能明年就会达到他们考虑加息的门槛。(完)

(编译 徐文焰/李爽 审校 张涛/张荻)

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