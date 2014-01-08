综述：美联储官员称缩减QE步伐适当

* 罗森格伦认为FOMC每次会议减少购债100亿美元是合适的--路透专访

* 罗森格伦详细说明了会使美联储调整撤出刺激政策的情况

* 威廉姆斯预计美联储将以稳定审慎的步伐缩减购债

路透康涅狄格哈特福/亚尼桑那州凤凰城1月7日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位高层周二表示，他们预计美联储将稳步缩减刺激，其中美联储缩减购债决定的唯一反对者也表示，他认为当前的缩减购债举措适当。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对路透表示，美联储不应“大步”缩减资产购买。罗森格伦上月投票反对美联储每月购债规模减少100亿美元的决定。

“我觉得目前这种缩减步伐合适，(未来会议)我们可能需要继续这样下去，”他在哈特福一场经济论坛上发表演讲后表示。

旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州的凤凰城发表讲话称，美联储可能在接下来的几次会议上决定继续以“稳定审慎”的步伐削减资产购买计划。

这些言论可能强化外界预期，即所谓的量化宽松计划(QE)将有序缩减，到年底时会完全结束，在这个过程中几乎不会有意外之举。

上月，美联储决定将每月购债规模由850亿美元缩减至750亿美元，美联储主席贝南克表示，随着美国经济形势改善，该刺激计划可能年内结束。

罗森格伦周二重申，他原本更倾向于推迟调整政策，但目前他似乎认同了贝南克所谓的“审慎”退出做法。

“如果要逐步缩减购债，每次会议都缩减大约100亿美元，我认为这样的步伐合适，”罗森格伦表示。“目前我不希望大步缩减，因为我认为经济状况还不能承受。”

联邦公开市场委员会(FOMC)将在1月28-29日召开下次会议，这是美联储主席贝南克任内的最后一次会议，之后现任副主席叶伦将接任主席一职。罗森格伦今年在美联储不是投票委员。

美联储在12月的会议上决定缩减购债，指称就业市场好转。此举令许多投资者大感意外，

11月美国失业率触及7%的五年低点。近期就业、消费者支出、制造业和楼市的成长，加之国会达成预算协议，照亮了美国2014年的经济前景。

不过罗森格伦警告称，经济仍然脆弱，较长期通胀仍然太低，并称政策刺激举措“只能逐渐地”退出。

罗森格伦在康涅狄格参加一场工商业联合会活动时表示，国会赋予美联储的两大使命--通胀率和失业率--距离目标仍有很大距离。

他还警告道，通胀率偏低给美国带来通缩风险，不过他还预计美国经济今年将成长3%左右。

“通胀率很低，对经济产生的严重负面影响可能导致通缩，这一看法或将在预期中确立，从而造成长期通缩，”他在这场活动上表示。

美联储关注的美国11月核心消费者物价指数同比仅上升1.1%，远低于美联储2%的目标。

威廉姆斯的看法则较乐观。他不仅预计今年经济成长加速，还表示相信通胀或许已经见底。不过他与罗森罗格一样，称失业率过高和通胀率过低都要求维持宽松货币政策，美联储将在“可预见的未来”维持利率在低点。

“我要强调的是，缩减购债不是撤出宽松货币政策，”威廉姆斯称。“我们要开始放松油门，但还没到踩刹车的程度。”威廉姆斯的观点被视为与叶伦非常一致。

威廉姆斯对记者说，对他而言，12月决定缩减购债是一个“显而易见的”决定，因为经济改善且财政困境缓解。

美联储已将经济持续好转，作为进一步撤除刺激举措的前提条件。威廉姆斯指出，他要看到经济增长“明显”偏离预期，才会支持暂停或加速缩减购债。

罗森格伦对路透发表的看法则更加明确。

“如果是暂停(缩减)，前提当然是就业市场没有继续改善...失业率开始上升时，这种情况当然会令人担心，所以会成为停止缩减的理由，”他说。

另一方面，“经济要呈现出相当强劲且令人意外的增长，而且通胀率向2%回升的速度比我的预期快得多(才会加快缩减步伐)，”罗森格伦表示。“我认为不会出现这种情况，”他补充道。

除了购买公债和抵押支持债券，美联储还自2008年底以来维持利率在近零水平，并表示将在失业率降至6.5%以下后的“相当长时期内”，仍保持如此低的利率。

当被问及对上述政策意图的解读时，罗森格伦称他赞成将6.5%的失业率门槛降低。不过他也承认，此举将带来沟通方面的挑战。

美联储副主席叶伦已把沟通和提高透明度作为优先任务。她于周一获得参议院最终确认，将于本月底贝南克任期届满后，出任美联储主席。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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