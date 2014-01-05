综述：美联储讨论未来QE退出方式

* 经济向好将美联储推到十字路口

* 缩减QE；缩小资产负债表规模；加息

路透费城1月4日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经开始缩减购债，现在似乎又在集中深入讨论未来数月或几年内退出非常规刺激措施的最佳方式。

数位美联储官员在费城一经济会议上发表演讲时，在缩减购债的理想步伐，以及最终开始缩小资产负债表规模和加息等问题上不时存在分歧。

美联储上个月决定缩减量化宽松计划(QE3)，将每月购债额度减少100亿美元。

波士顿联储总裁罗森格伦当时反对该决定。周六，他敦促美联储继续减少购债时要有耐心，部分原因是缩减购债有可能导致美国失业人数长期增长。

“货币和财政政策如果未能推动经济快速复苏，将可能在严重的经济下行周期中造成长期的结构性失业问题，”罗森格伦在美国经济学会会议上说。

美国失业率11月已从2009年的10%降至7%的五年低点。不过失业超过六个月的失业者所占比例仍然很高，接近40%。

周五伯南克在可能是他作为美联储主席的最后一次演讲中说，经济复苏还有很长一段路要走，美联储承诺只要有必要，就将维持刺激措施不变。上个月他曾表示，联储计划在2014年大部分时间内维持购债举措。

除此之外，美联储亦努力向外界传达其未来的意图，称在失业率降至6.5%下方后很长一段时间里，亦很可能维持利率在近零水准不变。

这些承诺让费城联储总裁普洛瑟等鹰派官员感到不快，周六普洛瑟警告称，衰退可能给美国潜在产出造成长期破坏。

普洛瑟还对“最优控制”决策方法表示怀疑，间接地抨击了这个深受美联储副主席叶伦青睐的方法。根据这个方法，决策过程会采用数学模型预测失业和经济成长等指标将于何时恢复至更为正常的水准。

他说，“主观或假设性地将GDP波动的主要原因归咎于暂时性因素，以此为基础的衡量方法在出现长期经济冲击时，或许只能提供糟糕的政策指引。”

叶伦过去曾表示，为了加快整体经济复苏，可以在短期内容忍通胀上升。

**购债后的经济进展**

虽然美国第三季GDP增速升至4%以上，但自2009年结束衰退以来，整体增速仍为接近2%，这导致一些人认为，长期潜在GDP增速已经不再是美国人习以为常的3%了。

如果真是这样，那么美联储的超宽松政策立场，包括维持利率在近零水准的承诺，它们的方向可能都错了。

“冲击经济的因素带来的影响就算不是长期的，似乎也非常持久，”普洛瑟说。“从统计学角度来看，经济似乎在产出层面受到长期打击。”

目前，美联储寻求先实现经济持续增长以及就业市场改善，而后再停止购债，并开始收缩资产负债表。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他希望能在未来四年内开始收缩资产负债表。如果叶伦如期成为美联储主席，这正好在她的任期之内。

“但在资产负债表规模庞大的情况下退出货币政策，存在很多不确定性，”杜德利说。“我们非常相信现有的政策工具将运作良好...但无疑将出现一些意外的后果。”

他称，在现阶段，清晰地传达政策意图“变得至关重要”，因为“真正的问题不是今天会发生什么，而是未来将发生什么。”

哥伦比亚大学教授MichaelWoodford敦促美联储进一步阐明具体在什么样的经济状况下才会考虑加息。Woodford有关政策沟通的着述对美联储和全球其他央行官员有很大的影响力。

Woodford在周五会议上说，“我有点失望的是...他们不愿意告诉我们更多，他们有所保留。”他并指出失业率降至6.5%不是遥远的事情。

“希望新的联邦公开市场委员会(FOMC)能在未来几个月中解决这个问题。”(完)

(编译 侯向明； 审校 白云)

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