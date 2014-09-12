美联储迎来今年最重要会议 关注利率前瞻指引调整和QE退出新计划

路透9月11日 - 下周美联储将迎来可能是今年最重要的一次会议，因为联储将讨论是否彻底调整利率的前瞻性指引，还要试图确定超宽松货币政策的退出计划。

我们拭目以待美联储在这两个方面是否做出任何决定，但目前比较明确的是，所谓“退出计划”的细节已经接近完成。美联储内部对承诺保持近零利率“相当长一段时间”的反对声音也日趋增强。

投资者将认真解读央行的每句话，以寻找有关八年多来首次升息时间的线索。政策声明的任何重要调整，都可能引发金融市场大幅波动，因为投资者要根据美国指标利率的前景重新调整仓位。

近来美国公布的一系列经济数据表现强劲，已经促使美联储主席叶伦和其他官员承认，升息时间有早于几个月前预估的可能性。不过美国8月就业增长数据意外走软，给央行决策提供了一些缓冲空间。

“讨论本身就是货币政策要发生基本转变的证据，”道明证券(TD Securities)分析师Gennadiy Goldberg表示。他认为如果美联储放弃“(维持近零利率)相当长一段时间”的措辞，就意味着有可能最早明年3月升息，这比当前大多数投资者的预期早了好几个月。

自2008年12月以来，美联储一直保持隔夜拆借利率接近于零不变，并且通过一系列购债计划使资产负债表规模增长了三倍多。购债计划的目的是为了压低借款成本，促进投资和就业。

美联储官员已经表示，预计2015年之前不会升息。除了此前已经清楚表达过的缩减资产购买之外，他们下周二和周三的会议看来肯定不会改变政策。

不过央行官员将公布最新经济和利率预估，并将预测时段延长至2017年。这些预估，再加上联储会后声明的细微变化，有可能改变对央行将在多久之后以及以多快速度升息的预期。

**措辞**

美联储政策立场光谱两端的官员，最近都大力呼吁美联储在论及关于首度升息的时间时，不要再用那些被克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称之为“陈腐”的言词。

美联储从3月开始说预计在购债计划结束和首度升息之间有“相当长一段时间”。“我相信该是(美联储)重新制定前瞻指引的时候了，”梅斯特上周说。

梅斯特此言一出之后仅数小时，强力拥护宽松货币政策的波士顿联储总裁罗森格伦也呼吁摒弃和日历有关的前瞻指引。而在7月政策会议中，曾对美联储措辞相当不满的费城联储总裁普洛瑟，上周六再度对此表达关切。

华尔街几位顶级分析师，包括摩根大通的Michael Feroli、Capital Economics的Paul Ashworth、野村的Lewis Alexander，他们认为美联储摒弃“相当长一段时间”这个措辞的机率至少有50%。

美联储可能只会简单说它会“有耐心”地决定何时升息，或者也有可能如主席叶伦8月时所言，如果经济数据的表现比预期中的强，升息时间可能提前。

前瞻指引只是美联储需谨慎处理的问题之一。由于美联储购买公债及与住宅抵押贷款支持证券，金融体系内已是资金流窜，决策官员们也必须仔细定夺该如何在升息时维持通胀于不坠。

7月政策会议的会议记录显示，目前官员们大致同意对2011年首度公布的一套退出准则做出几个重大调整，其中包括避免美联储资产负债表在升息前萎缩的举措。大多数官员现也认为，美联储应该继续持有大多数已购进的住宅抵押贷款支持证券。

还在紧密讨论当中的，是如何运用纽约联储发展出的一项新招数，藉此在美联储开始收紧政策时帮助吸纳过多的流动性。

上次政策会议的会议记录显示，美联储越来越有可能赋予这个新的隔夜逆回购操作一个辅助性或者暂时性的角色，部分因素可能是担心它会在金融压力时引发风险资产市场的出走潮。

这件事如果取得共识的话，最快下周就有机会公布政策退出蓝图。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 白云/杜明霞)

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