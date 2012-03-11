调查：交易商调降对美联储第三轮量化宽松规模的预期

路透纽约3月9日电---周五进行的路透调查显示,美国就业市场近期的改善迹象促使大型华尔街公司的分析师重新思考,美国联邦储备委员会(美联储)实施进一步货币刺激举措的力度应有多大.

多数初级交易商的分析师仍认为,美联储将推出新一轮大规模刺激计划.然而,他们预期的最新经济支持举措规模则比一个月前要小.

12家初级交易商的预估中值为,新一轮量化宽松(QE)的规模将为5,250亿美元,而在2月初进行的类似调查中,11家交易商的预估中值为6,000亿美元.

周五的调查进行之前,美国政府公布2月非农就业岗位连续第三个月增加逾20万个.

不过在18家初级交易商中,仍有14家认为,美联储将继续推出新一轮量化宽松,其余四家认为不会.当被问及联储可能宣布新QE计划的时间点时,13家作答的交易商均认为将在今年,其中10家认为将在上半年宣布.

调查还发现,17家初级交易商中的10家预计联储将在2014年下半年开始升息,五家预期将在2014年下半年之前加息,还有两家认为将在2015年或更晚.(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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