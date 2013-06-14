美联储退出QE预期引发资金撤离亚洲 印度首当其冲

路透新加坡6月14日 - 热钱撤离亚洲新兴市场之际，印度的市况成了预警危机的金丝雀。

对美国利率上升的忧虑导致金融市场遭遇抛售，印度经济成长放缓，且对外资有很强的依赖，该国所发生的状况很可能会决定这仅仅是一场短期的溃败、还是一场全面的危机。

自5月以来，印度卢比的跌幅在新兴市场货币中仅次于南非兰特，因为投资者抛售那些最容易受到美国终止超宽松货币政策冲击的资产。

其他市场亦因为资金流向的转变而走跌，但跌幅并没有那么深重；自美国联邦储备委员会(美联储/FED)2008年起陆续推出一系列刺激计划以来，不断有资金流入亚洲新兴市场，但近来这一趋势发生了反转。泰国、印尼和菲律宾的股市和债市均遭遇了大规模的资金外流。

“泰国、印尼和菲律宾都有大量的热钱。只要危情蔓延之势继续延烧，这三个国家仍将最容易受到冲击，”ING驻新加坡的亚洲分析师Tim Condon表示。

“如果说会有一张多米诺骨牌被碰倒，我觉得会是印度，因为该国经常帐赤字规模庞大。”

Condon认为，危情演化成一场像2007年或1997年那样的区域性危机的机率极低。

情形已有很大的不同。亚洲多数国家的经济增长势头强劲。尽管过去四年获得低息资金较为容易，导致债务高企，但这不同于引发1997年亚洲金融危机的短期债务。

多数经济分析师处之泰然，认为这是投资者通过重新调整全球投资组合，来对无风险美债收益率的重新定价做出的反应。

不过，那些依赖外资来支付进口账单和利息的国家易受冲击。这类国家名单中，印度和印尼排在最前面，随后为越南和斯里兰卡。

**印度和印尼**

在截至2013年3月的财年，印度经常帐赤字达到950亿美元，花旗经济分析师Rohini Malkani估计这相当于该国经济产出的4%以上。同期资本净流入926亿美元，帮助填补经常帐赤字缺口，一如近年来的情况。

但印度现在开始面临麻烦了。印度卢比自5月来贬值8%，短期外债达920亿美元，而且2,580亿美元的外汇储备仅仅够应付六个月的进口，该国极度需要留住外国投资并避免出现国际收支危机。

瑞银分析师估计，印度是新兴市场接收股市资金流入最多的国家，自2010年1月起收到了670亿美元，而此前10年一共才接收了630亿美元。即便经济增速放慢，但2009年至2012年间，印度股市的市值增加了一倍。

经济分析师认为，日本和美国经济成长前景好转将提供缓冲。

“在美国和日本增长加强的情况下，新兴市场不大可能出现危机，我觉得这(危机)不会是基准情景。”Condon说。

匈牙利和克罗地亚(克罗埃西亚)等欧洲新兴经济体外债水平很高，因此在本币贬值的情况下，偿债将愈发困难。而韩国、泰国和菲律宾等外币债务约占国内生产总值(GDP)30%的亚洲新兴国家，也可能面临一些压力。

印尼则更加脆弱，因为外国投资者在该国高收益率债券市场的投资规模非常大。外资对印尼债券的投资额超过310亿美元，持有该国约34%的未偿债务。

印尼经常帐赤字达240亿美元，外汇储备约达1,050亿美元，短期债务规模则差不多是外汇储备的一半。结合起来看，形势远非乐观。

为了掩饰对外汇储备可能会被很快用于保卫本币的担忧，印尼央行本周做出了传统的防御选择，即上调政策利率，以期增强卢比债券的吸引力。

**不会出现危机**

亚洲企业手中也握有大量外资，这些企业已利用欧元、日圆和美元收益率较低的机会大举借债。2012年举债规模总计1,338亿美元，今年迄今则又举债884亿美元。

随着美国公债收益率上升，持有这些与美国公债收益率挂钩的债券变得十分棘手。自5月初以来，10年期美国公债收益率已累计上扬55个基点。

但目前而言，还没有人认为会出现危机，且不要说新兴市场仍坐拥规模庞大的外汇储备。其中包括中国、香港和新加坡分别为3.4万亿(兆)美元、3,040亿美元和2,580亿美元的外汇储备。

即使是从与短期债务或货币供应的比率来看，外汇储备规模也很大，印尼等国除外。

根据澳新银行的数据，中国外汇储备能够支付22个月的进口用汇，台湾能够支付18个月，菲律宾则足以应付16个月的进口用汇支出，泰国大约能支付9个月。

菲律宾的外汇储备相当于短期债务的10倍，马来西亚为4.5倍。此外，新加坡和菲律宾的外汇储备与本国货币供应之比也分别达65%和67%。由此来看，即便外资撤离这些国家，货币市场遭遇重压的机率也较低。

“我们预计，未来两年主要新兴市场不会出现国际收支危机，”瑞银策略师Bhanu Baweja在报告中称。

“我们目前距离爆发国际收支危机还很遥远，”Baweja还称。(完)

(编译 兰秀娟/杜明霞/许娜; 审校 张明钧/王丽鑫/艾茂林)

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