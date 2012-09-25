旧金山联储总裁料QE3明年扩展范围 2014年停止

路透旧金山9月24日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美国联邦储备委员会(美联储,FED)将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.

威廉姆斯指出,由於联储最新一轮购债行动将至少需要数月时间才能压低失业率,联储有充分理由扩充这项措施.

美联储本月开始每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),并承诺会继续购债直到劳动力市场明显改善为止.该计画被称为第三轮量化宽松(QE3).

美联储也通过卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,每月买入450亿美元长期公债,并卖出相同数量的短期公债,以压低按揭贷款等长期借款成本.卖短买长操作定於今年底到期.

威廉姆斯表示,由於目前8.1%的失业率水平到今年底时将难有明显改观,联储"可能有充分理由"保持目前的MBS购买规模,并在卖短买长操作到期後将购债范围扩展至公债.

他表示,第三轮量化宽松应该做的是压低借贷成本,比如令购买新车的成本降低.这反过来会提振销售,最终会令工厂雇佣新员工.

"就是这种良性循环会为经济健康复苏提供动力,"威廉姆斯在旧金山城市俱乐部讲话时表示.

他预期到2014年底失业率将降到7.25%,并称这一水准符合美联储有关就业市场"明显"的改善定义.

"我认为我们停止购债的时间会比2014年末提早很多,"威廉姆斯在讲话後向记者表示.

他亦称,目前处於近零水平的短期利率至少会保持到2015年中.这一说法与美联储的政策声明相呼应.

但在失业率降至经济可以支撑而又不会引发通胀压力的水平之前,美联储需要提早开始加息.这一水平目前来看大约在6%左右,长期则是5.5%左右.

威廉姆斯的看法与明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔截然不同.後者上周呼吁,只要通胀没有突破2.25%的风险,美联储就应将低利率维持到失业率降至5.5%为止.

威廉姆斯说,在那之前很早就开始提升利率"是谨慎做法,"因为货币政策要过一段时间才会对经济产生影响.

**生命迹象**

威廉姆斯承认近来经济出现改善,从汽车销售增加以及楼市的"生命迹象"可见端倪.尤其是房屋建设,他说这是未来数年经济成长的重要来源.

但他指出,尽管经济正在"康复",但若无美联储新刺激措施,也难以加快速度.他描述这样的环境是,就业情况可能仅温和改善,通胀可能保持低於美联储的2%目标.去年全年通胀平均为1.3%.

通胀太低的话,可能会很容易就会陷入通缩,损及经济成长,因消费者认为手中的美元日後将更值钱而推迟消费.

威廉姆斯说,欧债危机外溢的可能性、以及年底时美国可能将自动启动增税及减支机制的"财政悬崖",都将威胁经济前景.法令及税制方面的不确定性也导致企业暂时观望.旧金山联储最近的研究估计,大衰退以来,不确定性为失业率至少增加了一个百分点.

鉴於美联储的最新行动,威廉姆斯称他现预计国内生产总值(GDP)增速将加快,到2014年时料从今年的1.75%提高至高於趋势水准的3.25%.

他还预计失业率到2014年底将降至7.25%,通胀率有可能达到接近美联储2%目标的水准.

威廉姆斯解释道,由於购债计划无规模限制,如果就业市场进展太过缓慢,美联储可以加大购买,甚至可以将购买标的扩展至其它资产.但如果进展快於预期,那麽美联储也可以放慢或停止购买.

虽然美联储将其最新政策举措明确与就业市场形势挂钩,但威廉姆斯强调称,美联储绝没有放松对通胀的关注.

包括唯一反对美联储最新举措的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在内的部分观察人士,担心刺激措施可能会让美国偏离目前的低通胀预期.

"我想要强调的是,我们对於维持物价稳定的承诺决对不会动摇,"威廉姆斯说."我们在密切关注通胀,我们仍坚决朝着维持物价稳定的目标努力."(完)

--编译 肖群英/梁睿雪/李婷仪/侯向明;审校 张涛/郑茵

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