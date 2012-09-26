QE3对提振经济或拉低失业率作用不大--费城联储总裁

路透费城9月25日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新的货币刺激举措在提振经济成长或拉低失业率上不会起到太大作用,而且会提升较长期通胀风险.

抗通胀立场强硬的普洛瑟称,他反对美联储决定推行每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS)的开放式资产购买计划.

"我认为加大货币政策宽松力度既不恰当,而且在当前的环境下也不太可能有效,"普洛瑟在费城联储主办的一场活动上对费城CFA协会和费城债券俱乐部表示.

普洛瑟认为,阻碍美国高居8.1%的失业率降低的许多因素,本质上是结构性问题,因此不适合采用货币政策的解决方案.

普洛瑟称,在这种情形下,美联储很可能需要在当前2015年中的利率指引前开始升息.普洛瑟今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权.

普洛瑟表示,他认为美国爆发大规模通胀的可能性不大,但确实认为美联储的高度刺激性政策加剧了未来物价增长过高的威胁.

"新的购债计划导致美联储资产负债表规模大幅扩张,将加剧美联储在退出该政策时面临的挑战,"普洛瑟表示.

他预计今年美国经济将增长2%,2013年和2014年将各增长约3%.今年第二季美国经济环比年率为增长1.7%.

普洛瑟指出,另一位美联储官员提议设定就业和通胀量化目标或门槛,以指引美联储的行动,这种做法没有什麽作用.

"如果我们倾向於低估未来通胀形势,我认为采用门槛或触发指标的做法或很容易使我们行动落後,"普洛瑟表示.

他敦促决策者认清货币政策在影响经济增长方面的局限性,暗示决策者的刺激政策效力已达到极限.(完)

--编译 兰秀娟/丁琦;审校 白云

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