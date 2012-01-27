美联储新一轮量化宽松箭在弦上

美联储及其主席伯南克强调美国经济前景黯淡，向启动新一轮量化宽松行动更近了一步。

* 伯南克为实施QE3设定了较宽泛的前提条件

* 关注通胀下降和高失业率

* 伯南克"埋下了一个非常糟糕的将来"--前美国众议院议长金里奇

路透芝加哥/纽约1月26日电---美国联邦储备委员会(美联储)及其主席伯南克强调美国经济前景黯淡,向启动新一轮量化宽松行动更近了一步.

周三,伯南克描画了一幅深陷於低增长泥潭中的美国经济图景.若从2007年信贷泡沫破灭算起,这波低增长时期最终有可能长达七年.

伯南克表示,美国经济增速已然进入低档,对於失业率将长期高企的预期增强.

这种前景提升了美联储在未来几个月购买债券以支撑经济复苏和抵抗通缩风险的机率.

Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说:"似乎已经箭在弦上."

美联储宣布,至少到2014年末利率都不太可能调升,这比其原来的预估时间推迟了一年多.这令美国公债收益率应声下滑.

尽管伯南克的表态强化了实行第三轮量化宽松(QE3)措施的预期,但潜在的政治阻力是否难以克服,仍有待观察.

美联储向经济注入更多资金的前景被有望成为共和党总统候选人的金里奇揪住不放,借机抨击奥巴马的政绩.这凸显了选举年美联储所面临的政治困境.

伯南克表示,除非通胀意外上升,或者美国经济突然加速,否则美联储有理由考虑进一步的扶助措施.

"情况很清楚,如果我们不能让复苏步伐加快,让通胀情况恢复正常,那麽我们必须考虑如何提供更多经济刺激."他在每季度一次的记者会上表示.

美联储在2008年底将利率砍至接近零,且之後史无前例地买进2.3万亿美元的长期证券,以刺激成长并重振经济.

然经济复苏脚步温吞,且美联储周三发布的展望黯淡.

"或许记者会上最重要的是伯南克所传达的讯息,即经济成长或通胀不必太令人失望,美联储也能开始另一轮量化宽松政策,"摩根大通首席美国分析师Michael Feroli表示.

"事实上,伯南克的答案甚至没有明确说明是否必须有这类失望才可能推出更多量化宽松,"Feroli在研究报告中表示.其并称即使采取行动的门槛并不高,他也不认为会有另一轮资产购买计画.

美联储官员预测今年失业率仍会在8%以上,长期而言,在不引发通胀情况下可以达到的最低失业率在5.2-6.0%区间.

在景气大好的时候,失业率低於5%,这表示美国今天有更多心灰意冷的劳动者,且许多人欠缺谋职所需的技能.

美联储并将其经济成长率长期预估下调至2.3-2.6%区间.才七个月前,其预估区间还为2.5-2.8%.

目前核心通胀为1.7%,许多分析师把这些预测和伯南克的谈话综合起来看,认为这意味着第三轮量化宽松势在必行.

欲浏览经济及成长率预估,请点选(link.reuters.com/zud36s)

美国联邦公开市场委员会(FOMC)之後的记者会,请点选(link.reuters.com/xud36s)

**抵押贷款**

美联储最近几个月把重心放在了房市迟滞上面,因此外界普遍认为若采取第三轮量化宽松政策,有可能会包括买进抵押贷款证券以协助进一步压低已处於纪录低位的抵押贷款利率.

一些分析师表示,伯南克可能会等到美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)计画在6月底结束时再出手.

伯南克可能也希望等到市场已消化了其全新做法之後再行动.这些做法包括美联储周三采用明确的通胀目标,并首次公布其决策者的利率预估.

买进更多的抵押支持证券将可推低长期抵押贷款利率,以提振仍然在拖累美国经济的住房市场.

"从我们今天见到的评论来看,我认为这随时有可能会发生,Eaton Vance投资组合经理人Eric Stein表示."我认为第一件事将是放在买进抵押贷款证券,部分是因为美债收益率已经如此的低,而房市是主要问题之一."

**政治陷阱**

大量购买抵押支持证券(MBS)可能引发强烈反弹,可能像2010年11月美联储公布第二轮量化宽松(QE2)所引发的反应一样强烈.QE2的购买目标是美国公债.

第二轮量化宽松受到共和党的严厉批评,他们认为该计划会推升通胀,并最终削弱美联储收紧政策的能力.同时共和党还指责伯南克超出了美联储的权限.

"现在人们预计将会有更多的量化宽松,目标将会是抵押贷款债券."LPL Financial投资策略师John Canally称."我认为,从经济角度考虑,(美联储)愿意这麽做.但是我不知道在政治上他们能否抵住反对力量."

共和党总统参选人在竞选活动中一再批评美联储和伯南克.在被问及美联储最新政策声明时,金里奇表示,"这是奥巴马全盘计划失败的迹象",伯南克面对如此疲弱的经济成长,将被迫维持低利率更长时间.

金里奇周三在佛罗里达州对记者表示,与此同时,美联储"引入了未来通胀预期","这更像是伯南克埋下了一个相当糟糕的未来."

其它国家亦对美联储以前的公债购买计划表示不满,称其人为地压低美元汇率,并损及各国出口商.巴西财长甚至谈及"货币战争".

一些分析师表示,美联储面临的政治压力可能过於巨大."推出第三轮量化宽松对於他们来说仍然难度很大--或是因为美联储主席实在不想听进一步买进资产可能招致的国会叫骂声..."

尽管如此,仍有许多人认为美联储将再次采取行动.

根据伯南克记者会後进行的一项路透调查,18家美国初级交易商中有12家认为,美联储将采取进一步量化宽松.

一部分知名投资者亦投下押注.

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯已增加购买MBS,截至11月底,这些债券占其仓位的43%.他在上个月表示,QE3可能专注于楼市.

Fifth Third Asset Management首席投资长Keith Wirtz表示,美联储承诺将低利率维持到2014年底,已是尽其所能.他预计一旦长期借贷成本上涨,将促使美联储购买更多债券.

"如果长债利率开始上扬,就准备好迎接QE3吧."他说.(完)

--编译 王洋/戴素萍/洪曦;审校 张涛/田建华

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