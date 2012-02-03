费希尔称没必要启动第三轮量化宽松 凸显联储内部分歧

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 费希尔认为,扩大资产购买规模不具合理性
* 埃文斯:我将非常积极地应对高失业问题
* 美联储内部围绕宽松货币政策存在争论
路透德州奥斯丁2月2日电---美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示,美国联邦储备委员会(美联储)第三轮大规模资产购买计划没有必要,而且会加大在时机恰当时收紧货币政策的难度.
"从我个人来说,鉴於当前经济形势,这样做没什麽道理,"费希尔在讲话中指出.他的讲话凸显出,在如何面对经济复苏艰难的问题上,美联储内部存在严重分歧.
周四稍早,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯提倡采取更有力措施解决失业问题,即便这意味着动用可能会引起争议的新一轮量化政策.
"我会采取十分积极的立场,"埃文斯向一些记者表示.
在17名美联储决策者之中,费希尔和埃文斯的立场分属两个极端.在上周美联储不具名公布的预估中,委员之间的分歧就很明显:有些委员预期今年将加息,而其他人则认为要等到2016年.
美联储主席贝南克等人曾暗示,如果失业率仍然偏高且通胀迟滞,而且美国经济复苏又无法凝聚动能,那麽或有必要采取进一步资产购买的行动.美国失业率目前位於8.5%.
过去几个月来通胀放缓,联储预计今年也将缓和.核心通胀率目前约在1.7%.
费希尔承认,如果通胀低於新设的2%目标,联储会有更多宽松货币政策的余裕--不过他也指出,此举无法保证创造更多就业机会,且他个人也不主张如此.费希尔属於政策强硬派,说话向来直来直往.
"这又回到效力的问题."他在奥斯丁一场演讲後告诉记者,"是否有此需要?我不那麽认为.其次,还增加了一旦时机成熟得撤出的难题."
**空前的政策举措**
美联储上周朝透明化迈出一大步,采行了明确通胀目标的举措.但却不愿同样对另一主要担忧--失业率--设定目标,称货币政策对就业的直接影响不大.
联储已经买入约2.3万亿美元长期证券,且已逾三年让利率维持在近零水准,采取史无前例的措施试图让经济复苏.
贝南克周四在国会作证时受到共和党议员的指责,称美联储的量化宽松政策及重点关注就业的做法,有引发通胀的风险.贝南克辩称美国经济仍需诸多支撑,其立场与埃文斯等温和派更加靠拢.
周五将公布的美国1月就业数据,将显示就业市场在2011年底好转情况是否是可持续的.
**关注政策调整的目标日期**
美联储货币决策者上周表示,将维持"极低"利率至少至2014年末,较先前的目标时间延长逾一年.这也被市场解读为更加宽松的货币政策.
费希尔批评美联储不应把货币政策与具体日期挂钩.他的立场呼应了费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三的言论.
他称,"相反,我认为关键应该在於,调整货币政策要根据经济的状况."
美联储应运用货币政策来延续好转迹象,"不要去压制这些新的萌芽,"他在谈到近期经济改善迹象时表示.
费希尔对去年美联储货币政策委员会的决定有异议,他认为这些决议过分宽松,未来有加剧通胀之虞.
但他和埃文斯今年无权投票,到2014年会重新获得投票权.美联储官员的单独预估显示,多数官员预计2014年将迎来首次加息.
费希尔补充说,美联储新设通胀目标并对失业作出承认,实际上将皮球踢给了国会,让他们采取措施来拉低失业和支撑经济.
"美联储作为国家的货币政策当局,已经对较长期目标和政策措施作出了清晰阐述,通过回应经济需求,体现出了自身的诚信,"他说.
"相形之下,财政当局却不承担责任:他们唯一的长期策略就是让我们的子孙後代来为之买单."(完)
--编译 梁睿雪/张若琪/石冠兰/艾茂林;审校 郑茵/隋芬/侯向明
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