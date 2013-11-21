美联储已在讨论12月开始缩减购债--布拉德

路透华盛顿11月20日 -美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，近期美国数据看起来有所改善，如果11月就业报告颇为强劲，将会增大美国联邦储备委员会(美联储)在下月会议上开始削减购债规模的可能性。

“此事无疑已在讨论之中，但还要看后面数据如何，”他对彭博电视表示。“我认为，强劲的就业报告将使12月开始削减购债规模的可能性更增大一些。”

布拉德今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

他表示，当美联储最终决定开始减少购债时，市场将会做好较充分的准备。

“如果我们因为看到经济走强而削减购债规模，我认为市场消化此事不会有什么问题，”他说。

布拉德表示，10月就业报告显示新增就业岗位20.4万个，且前几个月的数据亦被上修，拉高了平均就业增长数量。

“目前我们认为，最近三个月每月就业岗位增长20万个。这与报告公布前所认为的情况有很大不同，”他说，“累计就业增长数量是支持缩减购债计划的最有力论据。”

美联储在2012年9月推出最新一轮购债计划时明确表示，将一直推行该计划直至决策者看到就业市场前景出现明显改善。布拉德认为现在已经到了这一时候。

“我认为情况已经符合了。唯一的问题在于这种情况能否持续下去，通胀情况如何？”布拉德说。

虽然经济改善让决策者考虑开始缩减货币刺激规模，但经济形势若急转直下可能引发美联储增加刺激经济工具选项的讨论。

布拉德表示，美联储的选择之一是降低付给银行的准备金利率，甚至将其降至负值。(完)

(编译 郑茵；审校 侯向明/徐文焰)

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