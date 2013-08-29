叙利亚和债务上限忧虑动摇美联储缩减购债预期

路透纽约8月28日 - 仅在几天前，对于美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月宣布开始缩减大规模购债举措，看起来还是个毋庸置疑的押注。但现在，投资者们不那么确定了。

西方国家可能对叙利亚采取军事行动，令全球股市跌声一片。新兴市场出现抛售而油价则猛升至六个月高位。而今年秋季美联储债务上限的争论在即。

综合来看，事态进展已动摇了多数观察人士对于美联储将在9月17-18日会议上开始缩减每月850亿美元购债规模的预判。

“开始缩减确实是个重大决定，因为这的确像是要退出量化宽松政策，只要市场还存有我们现在看到的这种大量不确定性，美联储就很难这样做，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

“我确实认为市场预期缩减计划会延后至12月。”

美国官员已表示可能多国联合打击叙利亚，且该行动或持续多日。市场对于中东地区石油供应安全性的忧虑，将布兰特原油推升至每桶117.34美元的六个月高位。

法国兴业银行表示，如果叙利亚冲突蔓延并切断供给，布兰特原油可能飙涨至150美元。高油价将增加汽油成本并降低其他支出，而这将影响美联储的考量。

“我认为他们9月采取行动的可能性降低了，”对冲基金SLJ Macro Partners的执行合伙人Stephen Jen说。“可能发生局部战争，这将大大推高油价。而油价现在也不算低。”

他称，“当然美联储还会缩减。但如果油价再升高20美元的话，我觉得他们就没有理由现在就这么做了。”

一些分析师表示，如果对叙利亚的军事打击仅限于空袭或从海军驱逐舰发射导弹的话，那么对金融市场或美联储举措的影响可能有限。花旗集团分析师周三指出，军事打击情况下出现“供应严重中断”的可能性很低。

本月稍早的路透调查分析师结果显示，市场原先预期缩减刺激措施将从9月展开。

多位交易商表示，美联储延后缩减刺激措施可能会暂时提振新兴市场。但这可能只会增添市场波动性，因减少购债看来已经无可避免。

纽约德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin表示，“延后缩减购债可能短期有助于提升冒险意愿，但最终只会造成更为负面的避险效应。”

“在这些状况下，美联储将很难间接支撑新兴市场货币，除非表明将会长时间延后缩减购债，但这不可能实现。”

在这样的情况下，若新兴市场出现短暂的涨势，则可能会被视为是投资人扩大脱手的机会。那些存在巨额经常帐赤字、也就是需要靠外部资本来支应支出的国家，将处于特别危急的状态。

印度是其中之一，印度卢比已经触及历史新低，孟买Sensex指数.BSESN自7月23日以来已重挫11%。

叙利亚的邻国土耳其也受到预期中的美联储缩减买债措施冲击，土耳其里拉兑美元创下历史新低。

**8月非农就业数据**

尽管叙利亚紧张情势升高，部分策略师称华府的预算战争可能才是更令人忧心的问题。美国料将在10月中旬提高联邦政府举债上限。

美国财政部长雅各布·卢先前已表示，奥巴马政府在协商中不会用缩减支出来换取提高举债上限。而在此同时国会共和党议员则希望删减社会福利项目支出。

2011年时尖锐的举债上限攻防战导致美国债信评等首次遭到下调，而可能引发债务违约等问题则或会轻易地让市场受到摇撼。

新泽西州美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，“若债务上限论战的热度，高到被美联储视为会打击消费者信心的不确定性，而油价上涨进一步打击信心及消费者的消费能力，则美联储宣布的缩减刺激措施规模可能会较原先预定的小得多。”

美国国会将先需要通过立法来延续美国政府的融资，否则政府可能在9月面临停摆风险，但市场策略师对此不那么担心。

美联储减少支持措施的同时面临预算议题的政治角力，可能让投资人暂停投资美国资产。

部份分析师表示，下周公布的美国8月非农就业报告将是决定性因素。美联储已经表示，缩减购债得看美国经济和劳动市场改善情形而定。近期房市及耐久财数据表现令人失望。

Cornerstone Macro的经济分析师周三在一份研究报告中写道，“美联储缩减量化宽松的最大障碍，就是美国经济难以展现美联储所希望见到的持续性改善。”

“为了因应所有风险，未来的第一步可能是小规模缩减购债，约150亿美元左右。”(完)

(编译 石冠兰/张明钧； 审校 侯向明)

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