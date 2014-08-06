美国地方联储官员称明年下半年前仍不可能升息

路透华盛顿8月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，尽管近期经济成长强劲，但他仍认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)不应在明年下半年之前升息。

他在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)发表讲话称，第二季国内生产总值(GDP)强劲增长部分是因经济在年初表现低迷后反弹，增长势头可能无法持续。 洛克哈特称，需要看到更多证据，才能确信经济已准备好在不会给复苏构成威胁的情况下吸收更高利率。

他指出，“现在就断言经济将在第三季保持这样快的增长速度有些为时过早。明年年中某个时点之后可能是升息的合适时机，我仍在寻找更多证明(经济持续复苏)的数据。”

洛克哈特称，将出现持续高通胀的风险较低，民众确信通胀受控。

他还表示，尚不确信长期自然利率低于过去数年的水平。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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