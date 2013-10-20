美高官称美联储应谨慎对待升息

路透芝加哥10月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高级官员周五表示，当有监管等更有效的工具可用时，美联储应“非常谨慎”对待上调利率的问题，以避免给金融稳定可能带来的风险。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，在经济需要低利率支持的时候，透过上调利率来打击冒险行为是“不明智的选择”。

埃文斯在金融管理协会的年会上说：“如果采用更具抑制性的货币政策来抬高利率，可能会导致失业增加、资产价格大幅下跌，并扼杀经济的温和复苏。这样不良的经济效果不太可能为金融稳定打下良好基础。”

低利率政策旨在鼓励投资和招聘，埃文斯是该政策的积极支持者。他是今年具有投票权的10位美联储官员之一。

埃文斯表示，上个月他原本接受联储缩减购债的计划，但被同事“说服”，认为等等看会更好。

他告诉记者，从那以后，“我还没有看到任何证据能让我们‘同意’缩减刺激政策。”

但部分美联储官员担忧宽松政策在刺激不可预料的资产泡沫，并表示金融稳定方面的考虑是联储应当缩减购债计划的一个原因。

今年联储政策会议上每次都唱反调的堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治警告称，低利率维持太长时间可能刺激过度冒险行为。同样持强硬立场的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四也表示，他愈发担忧低利率正在刺激房产泡沫的形成。

埃文斯承认，美联储宽松政策的部分原因是鼓励冒险，因为在经济疲软时期，民众和企业通常进入防御模式。他也表示低利率维持太长时间会导致部分投资者采取过度冒险的行为。不过整体而言，在不恰当的时候提早升息对经济可能弊大于利。

埃文斯在演讲后表示：“高利率有可能降低过度冒险，但也可能使冒险活动明显受到抑制的某些行业经济活动降温。”

他说美联储应当利用扩大后的监管权力阻止过度冒险，关注点不应当仅放在个别银行，而应当放在整个金融系统的风险上面。(完)

(编译 李春喜; 审校 王冠中)

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