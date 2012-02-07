美国圣路易斯联储总裁布拉德称联储应自2013年开始升息

路透芝加哥2月6日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示,美国联邦储备委员会(美联储)应从明年开始升息,指出维持多年近零利率,对於让经济产出回到衰退前水准没有什麽帮助,且有造成"灾难"的风险.

布拉德表示,他不认同美联储上月宣布将维持异常低利率至2014年底以提振疲弱复苏的决定.

布拉德是政策中立派,今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权.

"开始移除宽松政策是很重要的,即使是升到1%或1.5%,仍旧是非常宽松的货币政策,"布拉德向记者表示."重点在於在正确的时间让利率回归正常水准.我不认为需要等到一切达到理想的状态才行动."

美联储主席贝南克上月就经济发表悲观的评估,并且为扩大买进债券以提振成长敞开大门.而布拉德表示,唯有在经济进一步恶化,且通缩的威胁再次浮现时,他才会支持这样的作法.

布拉德称,由於衰退是因为房市崩盘打击家庭财富所造成的,因此就算维持数年的低利率,失业率仍可能会维持在高档,劳动市场也只会缓步改善.

他称,认为美国正在遭受的"产出缺口",只有在足够长的时间内维持足够低的借款成本才能解决的想法是错误的.

"如果我们继续这麽认为,那麽要想脱离名义负利率状态恐怕会非常困难,"布拉德说道."这可能对美国带来一场大灾难."

布拉德表示,美国今年可望实现3%的经济增长率,明年还会进一步走强.他预期,这应有助於在今年年底前将失业率推至8%下方.

布拉德称,维持数季的低利率和维持数年不可同日而语,後者会令储户受到打击.他称,受高失业冲击的年轻一代并不会增加消费,来弥补前辈的消费减少.

"从这一角度而言,该政策可能产生反效果."他说道.

布拉德称,对美联储采用明确的通胀目标的做法表示欢迎,称"这是重要的进展,有助於防止美国再犯1970年代的错误,当时因对产出缺口程度的错误解读,导致美联储在过长时间内维持宽松的货币政策."(完)

--编译 王冠中/孙茉莉;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。