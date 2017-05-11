美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁

路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。

罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。罗森格伦在联储颇有影响力，他帮助说服了其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。

“随着资产负债表逐渐缩减规模，在今年结束前再加息三次仍将是合理的，”罗森格伦在预先准备好的演讲稿称。演说内容大致重申了他的政策立场。

美联储自去年12月后已升息两次，利率目前处于0.75-1%区间。虽然大多数决策官员预测，联储今年稍晚将开始缩减4.5万亿的美元资产负债表，但对于是否应在此同时暂停升息脚步，联储内部还有争议。

美国失业率稳居4.4%的低位，通胀率仅略低于联储的2%目标，不过第一季整体经济表现比较疲弱。

罗森格伦说：“我不会把第一季的疲弱数据看做经济底气不足的预兆，周五的就业市场报告为这个看法提供了一些有力印证，”在2019年之前，罗森格伦并没有政策表决权。

罗森格伦还说，海外风险因素对美国经济的影响“似乎已略见消退”。(完)