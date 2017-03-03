焦点：消费者及企业信心回暖 为美联储加息创造巨大空间

路透芝加哥3月2日 - 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这在一定程度上推动着美国联邦储备委员会(美联储/FED)开展逾十年来首次持续加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的政策。

美联储主席叶伦周五将发表讲话，本周已有数位美联储官员为美联储可能“很快”将加息站台，目前3月份加息25个基点的可能性很大。

“3月份加息已是万事俱备，”美联储理事鲍威尔周四在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称。

自美国11月大选以来美国股市涨幅已超10%，令家庭财富增加，是家庭持续消费的一个好兆头。消费者信心已经升至15年高点，而12个地区联邦储备银行的官员也报告称企业准备开展投资，从而弥补了2008年金融危机以来经济恢复过程中的一项不足。

市场的预期对货币政策制定者如何看待世界起着重要作用，乐观情绪的激升，或许可以解释为什么本周这么多美联储官员纷纷谈论3月加息的想法。

投资者现在3月加息的概率为80%。值得注意的是，投资者也在消化今年另外再升息两次的前景。在叶伦时代，市场的预期难得与美联储自己的行动展望不谋而合。

3月升息一次，然后在2017年内再升息两次，将使得美联储最终结束不正常的低利率时代。低利率是金融危机的产物，仍在限制美联储管理经济的能力。

**不利因素越来越少，数据更加稳固**

并非全是特朗普的功劳。失业率在奥巴马执政时期降至的水平，许多政策制定者认为已经表明达到了充分就业程度，而且经济继续以强劲的步伐增加就业岗位--这是特朗普继承的良好势头。继长期停滞后，家庭收入在2015年以创纪录的水平增长，而且制造业正在扩张。

叶伦及其同事坚称最终会消散的其他不利因素，确实已经开始消失，包括能源价格2014年开始暴跌对通货膨胀的拖累。

多数美联储官员承认，11月的大选或多或少似乎修补了自2008年以来备受打击的企业信心，政府放宽监管与减税的可能性，令企业与投资者士气为之一振。

美联储理事布雷纳德在周三晚间的演说中，同意可能很快升息的看法，表示“乐观看法升温可能带动消费与企业投资的增长提速。”布雷纳德是最关切经济可能再度走弱的官员之一。

**政策面的未知数**

情况也有可能急转直下。美联储无法从特朗普经济政策取得较多信息来置入其模型。鉴于赤字鹰派在国会的影响力，无法保证特朗普规模数以万亿美元计的增加基建支出提案，能够顺利推行。

这些远大的计划中，有些短期影响可能甚微。圣路易斯联储总裁布拉德本周表示，企业减税的效果会被调高进口税所抵销，而这或将随着时间演进改变投资模式，但可能无法提升眼下的增长。

“但中期的不确定性，并不足以让联邦公开市场委员会(FOMC)裹足不前，打消现在采取行动的念头，因为劳动力市场、金融状况以及通胀数据都有不错的表现，”摩根士丹利周三公布的研究报告表示。

“经济似乎正处于过渡期，”布雷纳德周三表示，“前景所面临的风险接近平衡，正如一段时间以来的情况一样。”(完)