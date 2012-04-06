美联储官员称2014年底才开始升息之说过於悲观

路透美国圣路易斯4月5日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国联邦储备委员会(FED)预计要到2014年底才有可能首次升息,这其中所传递的信息过於悲观,因经济复苏有所增强.

"2014年升息说实际上就是说了一个很遥远的日期,这一预估认为届时宏观经济形势会仍然异常糟糕."布拉德表示,"(美联储)发出这样的悲观信号没有什麽根据."

他表示,美联储现在应该暂时停止行动观望几个月,评估经济的发展.布拉德今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.

他表示,美联储在目前实施的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划於6月结束後若没有推出新的计划,也不应被解读为实际上的货币政策收紧.

"我并不认为这项计划的结束是特别重大的事件."他说.

他补充说,美联储以往宽松举措结束後利率并未像一些人担忧的那样急速上升,这次卖短买长操作结束後也不大可能跳涨.

他的讲话表明美联储内部可能存在争论,对於是否宣布近期就业市场改善显示复苏已经站稳脚跟,决策者是否应开始考虑退出超宽松货币政策立场的时间,联储内部在这些问题上意见不一.

布拉德被视为美联储官员中的中间派,但他最近强调其相信经济复苏的可持续性,以及对承诺长期超宽松政策立场风险的担忧.

但包括美联储主席贝南克在内的美联储核心高层则对於经济前景更谨慎,质疑高达8.3%的失业率是否会延续去年8月以来的快速下降势头.

美联储在2008年12月降息至近零水准,并购买2.3万亿美元债券以维持低利率并支撑经济成长.周二公布的美联储3月政策会议记录显示,认为美联储应在经济前景恶化时推出新一轮债券购买计划的联储官员减少.

由於一方面失业率持续处於高位,另一方面经济前景向好,在这两种互相冲突的压力之下,美联储官员们对於如何调整政策看法不一.一些人仍认为,若经济复苏停滞,美联储应准备推出更多刺激举措;而包括布拉德在内的另一些人则认为,货币政策已接近其刺激经济成长能力的极限.

布拉德周四重申其观点,即所谓的产出缺口被夸大了.

他还表示,较长期公债利率最近跳涨虽然现在还不是警戒信号,但也要密切关注,以防其暗示通胀心理显露端倪.

"如果经济开始变得非常强劲,大家就会根据所见所闻推断,说'或许通胀来了'.在这种情况下,美联储必须准备采取行动,"他说.(完)

--编译 郑茵/李爽;审校 张涛/徐文焰

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