美联储必须观察近期经济的疲态 加息时间尚不确定--杜德利

路透新泽西州纽瓦克4月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，联储近十年来首次升息的时间尚不确定，目前政策制定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态并不预示未来有更大的放缓。

杜德利此番言论表明，近期美国一系列经济数据令人失望，包括上个月非农就业岗位增长大幅下滑，影响到美联储年中左右开始收紧政策的计划。

在新泽西州纽瓦克市对企业界人士发表相对温和的讲话中，杜德利并未重申预期到2015年中期升息合理的观点。

他表示，3月非农就业数据疲弱，以及近几个月制造业和零售销售数据不及预期，可能表明“一定程度上受到暂时性因素的影响”，包括美国冬季大部分地区出现的严寒天气。

不过他也表示，美联储将需要“确定3月就业市场报告的疲软...是否预示就业市场放缓程度比我目前的预期更严重。”

就业市场一直是美国经济中唯一的亮点。但其光芒已经黯淡下来，上个月大幅放缓，强化了美联储可能将首次升息时间推迟到2015年较晚甚至2016年的看法。

周一股市上涨，美元下跌，一些投资者称这是因为杜德利语气更谨慎。

作为美联储主席叶伦的亲密盟友以及联储政策小组的永久投票成员，杜德利重申当就业市场进一步改善、决策者对于通胀能回到2%的目标比较有信心时才会升息。

“正常化的时间要取决于数据情况，由于难以充分预期经济未来走向，所以仍不能确定，”他称，并表示预计升息幅度“相对较小”。

杜德利指出，低油价和强势美元是经济面临的主要风险。他预计，随着失业率自当前水准5.5%降至近5%以及薪资上涨，今年经济增长率料将超过2%。

他表示，低油价及国内钻探活动减少将给美国经济活动造成“明显拖累”。他补充道，强势美元将继续损及美国贸易表现，估计已令2015年整体增长率减少了0.6个百分点。

他还称，较长期而言，美联储指标利率很可能仅会升至3.5%左右，低于此前预期。

政界人士抨击纽约联储监管不当，给杜德利带来压力；一些议员甚至一名前联储官员提出应作出改变。但他周一为维持现状辩解，称在困难时期，纽约联储应继续在货币政策方面扮演重要角色。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/许娜；审校 李爽/徐文焰)

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