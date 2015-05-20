焦点：经济疲弱数据让美联储升息计划进退失据

图为位于华盛顿的美联储总部大楼。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿5月19日 - 面临经济不再照着剧本走的情况，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的计划恐大幅推迟。

全球最大经济体美国历经数月的就业增幅强劲增长，扩张看似可持续之后，美联储才酝酿退出自2008年12月维持至今的近零利率政策。

美国第一季经济增长慢如龟速，实际上甚至可能衰退。最初这被归咎于冬季因素，但最近的数据结果却指向经济可能更加放缓。

黯淡的零售销售及投资、消费者信心低迷、贸易逆差膨胀、工业产出迟滞，都给美联储的计划蒙上阴影。

浏览图表link.reuters.com/myr74w

“一段时间以来，美联储一直表明要视数据情况行事，但数据结果却不足以让他们举起升息大旗，” 美国经济谘商会分析师Kenneth Goldstein称。

路透调查访问的经济分析师中，有三家机构的分析师认为美国将在2016年升息，其中有一家是美国经济谘商会。在62家受访机构中，50家预测首次升息会在今年第三季。

在交易员看来，2015年经济疲软让有关美联储政策方向的猜测变得扑朔迷离。如果联储不得不再次推迟升息的情况变得明朗，美国公债收益率可能下滑，但未来以更大幅度更快升息的风险也随之加大。

“如果推迟升息，日后就要以快得多的升息速度作为补偿...市场就是一直在搞这样的平衡，”法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说。“美联储拖延得越久，通胀等情况不断堆积的风险也就越大。”

**未来几周是关键**

未来几周将是关键，因为时间正好处在6月16-17日联储政策会议之前，会上决策者将会发布最新官方经济预估。

美联储主席叶伦将在周五发表有关经济的谈话，投资者将从中寻找线索，看她究竟是证实情况一切照旧，还是对近期糟糕的经济数据表示认同。

迄今为止，多数决策者仍把那句口头禅挂在嘴边，称美联储将关注即将公布的数据，并“逐次会议”评估是否升息。他们已流露出9月首次升息的意思。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯是为数不多的提议维持货币政策宽松或更长时间的官员之一，他周一进一步阐述了自己的观点。他称，美联储不只应等到至少明年初再加息，并且应该设定更积极的通胀标准。

埃文斯在瑞典首都斯德哥尔摩表示，在升息之前，“更可能的情况应该是(通胀率)适度超过我们的2%的目标水平”。

但他也承认美联储面临岔路口。美联储将从6月开始讨论升息，但经济活动激增--4月房屋开工和建筑许可大幅增加--仍可能促使联储更快行动。

“倘若美联储继续等待，他们将犯下更大的政策失误，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约的美国利率策略主管Guy Haselmann称，“他们将可能错过商业周期，如果这样他们则耽搁甚至更长时间，引发更大的资产泡沫。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)近期接受采访时表示，即便经济疲弱，但也许是时候生息了，只有这样未来升息才能够更缓慢进行。

威廉姆斯表示，如果经济一如他所预期地持续有进展，那么“比方说，再等一两次会议....如果之后决定要升息了，将会说，‘呃，我落后了’，我得行动了，我将必须加速行动。”

近期央行研究甚至表明，第一季糟糕的数据，更多是经济测量方式的结果，较少是真正疲弱的迹象。

**缓慢采取行动**

对大多数预期9月升息的分析师来说，就业持续成长意谓着，美国将在某个时候达到充分就业，薪资和物价将会上升。

Northern Trust首席分析师、也曾是联储官员的Carl Tannenbaum表示，目前“肯定没有感到情况极度强健”。但“如果每个月持续创造20-25万个工作岗位...美联储，根据使命，将会思考这将是开始升息过程的好时机。”

美联储上次升息是在2006年，当时那波紧缩周期开始时市场预期与美联储步调保持密切一致。

这回情况则更加诡异。

日本及欧洲持续透过积极量化宽松措施因应通缩风险，而较大的新兴国家成长则放缓，抑或正与国内诸多问题奋战。

国际货币基金组织(IMF)等机构警告，一旦美联储开始走向升息之路，将存在金融波动性的风险。美国公债收益率近期上涨，即意味着市场走在刀锋上：根据国际金融协会(IIF)周二的数据，约有32亿美元在5月上半月撤离七大新兴市场。

对投资者而言，这些都指向美联储不会在短期内升息。美国联邦基金利率期货市场显示，投资者推迟升息预估，目前则预期美国将在12月至1月间加息。

“民众放过第一季的数据，因为人口稠密区域天气很糟，而情势将会有所好转，”Rosenblatt证券首席市场策略师Brian Reynolds表示。“看来这种情况并未出现。”(完)

(编译 李婷仪/郑茵/王兴亚/戴素萍/龚芳; 审校 王丽鑫/许娜/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。