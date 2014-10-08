美联储官员称经济与通胀风险未除 需耐心对待加息

路透威斯康星州普利茅斯10月8日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三再度敦促美联储在加息问题上需“格外耐心”，指出经济成长和通胀率均存在下档风险。

随着长期通胀预期降至危机后低位，埃文斯表示，他“担心通胀率可能无法在合理期限内回到2%的目标水准。”

埃文斯称，上述问题加之就业市场持续疲弱，表明“美联储在决定首次上调联邦基金利率时需要耐心，并且在开始行动后设定加息步伐时也要耐心。”

埃文斯此前表示倾向于在2016年才上调利率。周三上午在由BMO Harris和湖地学院组织的经济简布会上，埃文斯重申不赞成提早升息。他说道，利率应该维持在低位，即便可能造成通胀率短期超过美联储2%目标的风险。

明年埃文斯拥有在美联储的投票席位。

埃文斯称，预计未来18个月经济成长3%，失业率在2016年年底降至5%，通胀率在未来三年缓慢向2%攀升。但是上述预测的下行风险依旧存在，包括全球经济增长迟缓。

他还说道，更重大的风险是匆忙上调利率可能遏制经济成长，并迫使美联储不得不开倒车。

据事前准备好的演讲稿，他说“我认为我们今日面临的最大风险是提早紧缩货币政策。”(完)

(编译 洪曦/田建华; 审校 王洋)

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