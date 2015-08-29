专访：市场动荡应该不会延缓美联储加息步伐--布拉德

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，考虑到市场的下滑和中国经济放缓迄今尚未对美国经济构成多少影响，近期市场波动应不至于推迟美联储加息步伐，至少会有一次加息。
布拉德对路透表示，如果到美联储9月中的议息会议，全球金融市场仍动荡不止，联邦公开市场委员会(FOMC)将会对开始收紧政策心存犹豫。
不过布拉德表示，他仍支持在下个月加息，因全球股市卖压还没有“剧烈”到让美联储确信需要改变政策步伐的地步。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。