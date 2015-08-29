专访：市场动荡应该不会延缓美联储加息步伐--布拉德

路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，考虑到市场的下滑和中国经济放缓迄今尚未对美国经济构成多少影响，近期市场波动应不至于推迟美联储加息步伐，至少会有一次加息。

布拉德对路透表示，如果到美联储9月中的议息会议，全球金融市场仍动荡不止，联邦公开市场委员会(FOMC)将会对开始收紧政策心存犹豫。

不过布拉德表示，他仍支持在下个月加息，因全球股市卖压还没有“剧烈”到让美联储确信需要改变政策步伐的地步。(完)