美联储升息时不应出乎所有人的预料--旧金山联储总裁威廉姆斯

路透旧金山10月6日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。

威廉姆斯发表演讲后向记者称，虽然交易商在真正升息前没有完全消化升息预期不是什么问题，“但也不应该出现没人预料到升息的情况”。

上述言论暗示，在美联储官员觉得今年适合升息之前，必须与外界进行很多沟通，威廉姆斯认为这种做法是合适的。

威廉姆斯表示，自美联储9月会议以来，全球经济前景没有出现恶化迹象；虽然近期贸易数据逊于预期，但消费者支出数据比他预期的要好。

他认为，就业市场继续改善，而这是美联储考虑是否在今年最后两次会议--10月和12月会议上升息的一个重要参考指标。

利率期货目前走势暗示，美联储加息机率超过五成的首次会议是在明年3月。

威廉姆斯试图反驳这种观点，称美国经济将很快在每月新增就业岗位不超过10万个的情况下，就能维持一个健康的就业市场。

美国失业率目前为5.1%；威廉姆斯认为，失业率在5%左右，美国经济则实现充分就业。

“我们实际上处于充分就业的情况，”他说，“我们必须密切关注球门柱在哪里。”(完)